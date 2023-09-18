به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، نشست دوم از سلسله نشست‌های تخصصی نخستین همایش ملی مرجعیت علمی با عنوان «نشست شاخص‌های مرجعیت علمی و چگونگی ارتقای آن» با حضور روسا و معاونان دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های تهران، در ایرانداک برگزار خواهد شد.

این نشست با سخنرانی دکتر محمد حسن‌زاده، رئیس ایرانداک و عضو کمیته علمی همایش، دکتر لطف‌اله نبوی، عضو هیئت ‌علمی دانشگاه تربیت مدرس، و دکتر علی مبینی دهکردی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، با حضور روسا و معاونان دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های تهران، در ایرانداک برگزار می‌شود.

این سخنرانی چهارشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۲ از ساعت ۹ تا ۱۱، در تالار آینده ایرانداک برگزار می‌شود.