به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، نشست دوم از سلسله نشستهای تخصصی نخستین همایش ملی مرجعیت علمی با عنوان «نشست شاخصهای مرجعیت علمی و چگونگی ارتقای آن» با حضور روسا و معاونان دانشگاهها و پژوهشگاههای تهران، در ایرانداک برگزار خواهد شد.
این نشست با سخنرانی دکتر محمد حسنزاده، رئیس ایرانداک و عضو کمیته علمی همایش، دکتر لطفاله نبوی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، و دکتر علی مبینی دهکردی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، با حضور روسا و معاونان دانشگاهها و پژوهشگاههای تهران، در ایرانداک برگزار میشود.
این سخنرانی چهارشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۲ از ساعت ۹ تا ۱۱، در تالار آینده ایرانداک برگزار میشود.
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