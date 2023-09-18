به گزارش خبرنگار مهر، میلاد عرفانپور شاعر صبح امروز دوشنبه ۲۷ شهریور در برنامه صبح بخیر ایران سیمای جمهوری اسلامی ایران، درباره رویداد ایران سرا و جزئیات آن گفت: امشب و فردا شب به مناسبت روز شعر و ادب پارسی مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری رویداد بزرگی را به نام ایران‌سرا با محوریت شعر و موسیقی برگزار می‌کند.

وی در ادامه درباره نمایشگاه افزود: در این رویداد ملی بسیاری از شاعران ایرانی از نسل‌های متفاوت شاعران در کنار خوانندگان به نام کشور حضور پیدا خواهند کرد. در کنار آن نمایشگاهی برای تقدیر از آثار منتخب در زمینه شعر و ادب تمهید شده است. در این نمایشگاه گزیده‌ای از مجموعه شعرهای شاخص با تخفیفات ویژه ارائه می‌شوند. یکی از گرایش‌های همیشگی مردم ایران در طول تاریخ حضور در محافل شعر و ادب است. به همین جهت رویداد امشب و فردا فرصت بسیار خوبی برای دوستداران این زمینه و علاقه‌مندان حوزه شعر است که در تالار سوره حضور پیدا کنند، آثاری را تهیه کنند و با ما همراه شوند.

این‌شاعر درباره محل و زمان برگزاری نمایشگاه گفت: تالار سوره حوزه هنری در خیابان سمیه تهران امشب و فردا ساعت ۷ بعدازظهر میزبان علاقه‌مندانی است که می‌خواهند در این جمع حضور داشته باشند.

عرفانپور در پایان در رابطه با برنامه‌های پیش‌بینی شده برای آینده نمایشگاه مورد اشاره گفت: امیدواریم در سال‌های آینده در شهرهای مختلف ایران چنین نمایشگاهی را برگزار کنیم. شعر خیز بودن کشور عزیزمان در تمام استان‌ها از استان فارس تا آذربایجان موضوع قابل انکاری نیست. لذا بنا داریم که در سال‌های آینده این رویداد را همزمان با تهران در دیگر استان‌های کشور نیز برگزار کنیم.