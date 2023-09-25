به گزارش خبرگزاری مهر، پویش شعر و متن ادبی شمیم مهر در سه موضوع روز شعر و ادب پارسی، روز میلاد پیامبر (ص) و هفته دفاع مقدس توسط خانه کتاب و ادبیات ایران و معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار میشود.
«شمیم مهر» به مناسبت روز شعر و ادب پارسی؛ خواندن یک شعر درباره ایران، شمیم مهر به مناسبت روز میلاد پیامبر (ص)؛ یک شعر درباره حضرت محمد (ص) و «شمیم مهر» به مناسبت هفته دفاع مقدس؛ یک متن ادبی با موضوع نامهای به خاک میهنم از جمله موضوعات این پویش است.
در هر بخش به ۵ نفر از دانشآموزان (مجموعاً ۱۵ نفر دانشآموز) و ۹ نفر از اعضای خانواده یا معلمان جایزه و لوح تقدیر اهدا میشود.
برای شرکت در این پویش لازم است کلیپهای خواندن شعر و متن ادبی حداکثر در سه دقیقه و به صورت افقی گرفته شود. نمونه شعرهای پیشنهادی برای حفظ و خواندن در هر بخش نیز در «کانال پویش» نرمافزار شاد به نشانی havaadaar@ به اشتراک گذاشته شده است.
علاقهمندان به شعرخوانی و نگارش متن ادبی میتوانند برای شرکت در این پویش ویدئوهای خود را تا ۱۱ مهر به نشانی @Adabiyat_ketab در نرمافزار شاد ارسال کنند.
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