به گزارش خبرنگار مهر، رحمان دشتی دوشنبه شب در نشست قرارگاه توسعه اقتصاد دانشبنیان استان بوشهر با اشاره به بررسی انعقاد تفاهم نامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: طی این تفاهمنامه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ۱۰ استان منتخب حمایت ویژه میکند که پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر از جمله آنها است.
رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر افزود: در مرحله اول با حضور وزیر کشور و معاون علمی ریاست جمهوری تفاهمنامه ۵ پارک علم و فناوری امضا شد.
وی گفت: بهزودی با حضور استاندار بوشهر، وزیر کشور و معاون علمی و فناوری و رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر تفاهم نامه منعقد میشود.
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