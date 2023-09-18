به گزارش خبرنگار مهر، رحمان دشتی دوشنبه شب در نشست قرارگاه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان استان بوشهر با اشاره به بررسی انعقاد تفاهم نامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: طی این تفاهم‌نامه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ۱۰ استان منتخب حمایت ویژه می‌کند که پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر از جمله آنها است.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر افزود: در مرحله اول با حضور وزیر کشور و معاون علمی ریاست جمهوری تفاهم‌نامه ۵ پارک علم و فناوری امضا شد.

وی گفت: به‌زودی با حضور استاندار بوشهر، وزیر کشور و معاون علمی و فناوری و رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر تفاهم نامه منعقد می‌شود.