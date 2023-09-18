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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۲۳:۳۴

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر:

اقتصاد دانش‌بنیان در استان بوشهر تقویت می‌شود

اقتصاد دانش‌بنیان در استان بوشهر تقویت می‌شود

بوشهر- رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر از تقویت اقتصاد دانش‌بنیان در استان خبر داد و گفت: انعقاد تفاهم نامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بررسی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان دشتی دوشنبه شب در نشست قرارگاه توسعه اقتصاد دانش‌بنیان استان بوشهر با اشاره به بررسی انعقاد تفاهم نامه با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: طی این تفاهم‌نامه، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ۱۰ استان منتخب حمایت ویژه می‌کند که پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر از جمله آنها است.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس بوشهر افزود: در مرحله اول با حضور وزیر کشور و معاون علمی ریاست جمهوری تفاهم‌نامه ۵ پارک علم و فناوری امضا شد.

وی گفت: به‌زودی با حضور استاندار بوشهر، وزیر کشور و معاون علمی و فناوری و رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر تفاهم نامه منعقد می‌شود.

کد مطلب 5889006

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