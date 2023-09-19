استقبال امارات از مذاکرات میان عربستان و انصارالله یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عدن تایم، وزارت خارجه امارات با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور از مذاکراتی که میان ریاض و انصارالله یمن برای دستیابی به آتش بس دائم و راهکار سیاسی برای حل بحران یمن در جریان است استقبال می‌کند.

در این بیانیه آمده است که حل بحران یمن در نهایت به تقویت صلح و ثبات در این کشور و منطقه منجر می‌شود.

وزارت خارجه امارات در این بیانیه بر اهمیت حمایت از تلاش‌های منطقه‌ای و بین المللی با هدف دستیابی به راهکار سیاسی در یمن و تحقق خواسته‌های مردم این کشور تاکید کرد.

حزام الاسد عضو دفتر سیاسی انصارالله یمن اعلام کرده بود، مذاکرات صلح که با عربستان جریان دارد آخرین دوری است که در ریاض برگزاری می‌شود.

وی ضمن اعلام این مطلب بیان کرد: مذاکرات صلح با عربستان با میانجیگری عمان و بدون نقش سازمان ملل انجام می‌شود. متأسفانه سازمان ملل در طول هشت سال جنگ و محاصره علیه ملت یمن نقش منفی ایفا کرده است.

لازم به ذکر است که پیش از این وزارت خارجه عربستان اعلام کرد: عربستان از هیئت صنعا برای سفر به ریاض دعوت به عمل آورده است. طرح مارس ۲۰۲۱ عربستان، بر برقراری آتش بس دائم تحت نظارت سازمان ملل و شروع مذاکرات صلح میان گروههای یمنی تاکید دارد.

در بیانیه وزارت خارجه عربستان هدف از این دعوت، تکمیل مذاکرات قبلی عنوان شده است و اینکه هدف، ادامه تلاش‌های عربستان و سلطان نشین عمان برای برقراری آتش بس در یمن و دست یابی به راهکار پایدار و مقبول همه گروه‌های یمنی است.

خبرگزاری فرانس پرس هم به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که هدف از این سفر دستیابی به راهکاری درباره پرونده‌های انسانی و اقتصادی حل نشده و بحث دستمزد کارکنان در مناطق تحت کنترل دولت نجات ملی است.