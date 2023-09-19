گاز رسانی به ۱۷۱واحد مسکونی مددجویان پارسیانی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح و بهره برداری از گاز رسانی به منازل خانواده های تحت حمایت این نهاد عصر سه شنبه با حضور امام جمعه شهرستان پارسیان، مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان و رئیس کمیته امداد پارسیان برگزار شد.

حمید باسره، مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان در این مراسم گفت: افتتاح و بهره برداری از طرح گازکشی به منازل مسکونی مددجویان، ۱۷۱ خانواده تحت حمایت این نهاد در شهرستان پارسیان از مزایای گاز خانگی بهره مند شدند.

باسره افزود: برای گازکشی این تعداد منازل مبلغ یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان از اعتبارات این نهاد هزینه شده است.