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۲۸ شهریور ۱۴۰۲، ۲۱:۰۸

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان:

گاز رسانی به ۱۷۱واحد مسکونی مددجویان پارسیانی به بهره برداری رسید

گاز رسانی به ۱۷۱واحد مسکونی مددجویان پارسیانی به بهره برداری رسید

پارسیان - مدیرکل کمیته امداد هرمزگان گفت: با افتتاح و بهره برداری از طرح گازکشی به منازل مسکونی مددجویان، ۱۷۱خانواده تحت حمایت این نهاد در شهرستان پارسیان از مزایای گاز خانگی بهره مند شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح و بهره برداری از گاز رسانی به منازل خانواده های تحت حمایت این نهاد عصر سه شنبه با حضور امام جمعه شهرستان پارسیان، مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان و رئیس کمیته امداد پارسیان برگزار شد.

حمید باسره، مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان در این مراسم گفت: افتتاح و بهره برداری از طرح گازکشی به منازل مسکونی مددجویان، ۱۷۱ خانواده تحت حمایت این نهاد در شهرستان پارسیان از مزایای گاز خانگی بهره مند شدند.

باسره افزود: برای گازکشی این تعداد منازل مبلغ یک میلیارد و ۷۱۰ میلیون تومان از اعتبارات این نهاد هزینه شده است.

کد مطلب 5889856

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