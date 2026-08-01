به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره با اعلام تداوم و استمرار خدمت‌رسانی این مجموعه به جامعه هدف در شرایط جنگی، اظهار کرد: در گام نخست با برنامه‌ریزی منسجم و پس از شناسایی خانواده‌های نیازمند و آسیب دیده از جنگ تحمیلی سوم تعداد ۱۵۲ قلم از انواع لوازم ضروری خانگی شامل کولر گازی، یخچال، اجاق گاز، فرش، تلویزیون و ... به ارزش ۸ میلیارد و ۸۷۷ میلیون تومان تأمین و به مددجویان تحت حمایت این نهاد اهدا شده است.

وی با اشاره به اقدامات تکمیلی این نهاد، افزود: علاوه بر تأمین این کالاها تا پایان تیرماه امسال مبلغ ۳۳۵ میلیون تومان نیز به صورت کمک‌های نقدی مستقیم و موردی به حساب ۴۷ خانواده تحت حمایت این نهاد و آسیب دیده در مناطق جنگی اخیر واریز شده است.

مدیرکل کمیته امداد هرمزگان در پایان، تأکید کرد: این نهاد در کنار سایر دستگاه‌های امدادی و با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود با هدف کاهش آلام آسیب دیدگان و تثبیت امنیت معیشتی آنان تمام توان اجرایی خود را در خدمت رفاه خانواده‌های آسیب‌دیده قرار داده است.

به گفته باسره بیش از ۹۰ هزار خانواده تحت حمایت کمیته امداد هرمزگان قرار دارند و از خدمات متنوع حمایتی این نهاد بهره‌مند هستند.