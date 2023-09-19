به گزارش خبرگزاری مهر، «کاترین کولونا»، وزیر امور خارجه فرانسه با «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدار کرد.

آن گونه که صفحه کاربری وزارت خارجه فرانسه در شبکه اجتماعی ایکس گزارش داده است، وزیرخارجه فرانسه در دیدار با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر لزوم همکاری تهران با این نهاد جهانی تاکید کرد.

او در این دیدار که در حاشیه هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برگزار شد، گفت: همانطور که تروئیکای اروپا تصریح کرده است، ایران باید با آژانس به طور کامل همکاری کند.

کولونا همچنین از تلاش‌های آژانس در ارتباط با ایران و اوکراین قدردانی کرد.

پیش از این نیز «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفت‌وگو با «خبرگزاری فرانسه» از ایران خواسته بود در تصمیم خود مبنی بر لغو مجوز فعالیت تعدادی از بازرسان ارشد آژانس تجدیدنظر کند.

وی با ادعای اینکه «ممانعت از بازرسی کارشناسان آژانس عواقب دارد» گفت: اگر آنها با آژانس همکاری نکنند، به آنچه می‌خواهند نخواهند رسید؛ یعنی تضمین‌هایی که می‌خواهند ببینند و همچنین تأییدیه جامعه بین‌الملی مبنی بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران.

گروسی همچنین با اشاره به اینکه «درخواست کرده با رئیس‌جمهور ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد ملاقات کند» افزود که تلاش می‌کند تا ممنوعیت تهران برای «تعداد قابل توجهی» از بازرسان آژانس را لغو کند.

رافائل گروسی هفته پیش در بیانیه‌ای که در تارنمای این نهاد منتشر شده است، مدعی شد که تهران شنبه گذشته او را از تصمیمش برای لغو اعتبار چندین تن از بازرسان مجرب و منصوب آژانس جهت فعالیت‌های راستی‌آزمایی مطلع کرده است.

گروسی مدعی شد: این بازرسان جزو مجرب‌ترین بازرسان آژانس با دانش کافی در حوزه فناوری غنی‌سازی هستند. آنها اقدامات راستی‌آزمایی ضروری را در تأسیسات غنی‌سازی ایران تحت پادمان‌های آژانس انجام داده‌اند. با تصمیم امروز، ایران عملاً حدود یک سوم گروه اصلی بازرسان مجرب آژانس که برای تهران منصوب شده بودند را حذف کرد. وی در ادامه مدعی شد: این اقدام ایران توانایی آژانس در انجام مؤثر بازرسی‌هایش در این کشور را به طور مستقیم و جدی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. این اقدام نامتناسب و بی‌سابقه و یکطرفه را قویاً محکوم می‌کنم؛ اقدامی که برنامه‌ریزی عادی و انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس در ایران را تحت تأثیر قرار داده و آشکارا تعاملی که باید بین آژانس و ایران باشد را نقض می‌کند.

گروسی همچنین مدعی شد: بدون همکاری مؤثر، اطمینان و اعتماد همچنان قابل دستیابی نخواهد بود و آژانس در موقعیتی نخواهد بود تا به طور مؤثر الزامات راستی‌آزمایی خود در ایران را انجام دهد. از دولت ایران می‌خواهم تا تصمیم خود را بازنگری کرده و به مسیر همکاری با آژانس بازگردد.

این ادعا در حالی مطرح شده است که سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه به‌تازگی اعلام کردند که قصد دارند تا مجموعه‌ای از تحریم‌ها علیه ایران که قرار بود ماه آینده منقضی شود را همچنان حفظ کنند. در همین ارتباط، دولت انگلیس پنجشنبه هفته گذشته مدعی شد که تصمیم سه کشور اروپایی امضاکننده برجام (آلمان، انگلیس و فرانسه) برای حفظ تحریم‌ها علیه ایران، پاسخی «مشروع و متناسب» به اقدامات ایران برای پیشبرد برنامه هسته‌ای خود «فراتر از همه توجیهات غیرنظامی» است.