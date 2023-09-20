فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه پررنگ شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر رحیمی صبح چهارشنبه در مراسم تجلیل از رزمندگان ساوه گفت: در آموزه‌های دینی از دو دشمن درونی و بیرونی یاد شده در صورتی که ادب محور و مهدوی محور باشیم تسلیم دشمن درونی که همان شهوات نفسانی است، نخواهیم شد.

امام جمعه ساوه تصریح کرد: تلاش کنیم به جای تجسس در زندگی دیگران خیرخواه آنها باشیم و به همان میزان که نسبت به آبرو و شخصیت خودمان حساسیت داریم به همان میزان نسبت به حفظ ابرو و جایگاه دیگران حساسیت داشته باشیم.

رحیمی با اشاره به دشمن بیرونی گفت: دشمن بیرون همان خناسان هستند که چشم طمع به خاک نظام مقدس جمهوری اسلامی دوخته‌اند باید این گونه دشمن را شناخت و در برابر آن از لحاظ نیروی نظامی و تجهیزات نظامی مصلح و هوشیار باشیم.

وی با اشاره به اینکه ما به کسانی که خالصانه مجاهدت می‌کنند افتخار می‌کنیم، تصریح کرد: بنا بر آیات قرآن کریم، افرادی می‌توانند در میدان مقاومت پیروز باشند که پیوند خود با پروردگار و ولایت را حفظ کنند و به مبدا عالم و قدرت الهی اعتقاد داشته باشند.

وی افزود: همه ما وام دار ایثارگران و شهدا هستیم و هر کاری کنیم کمترین ادای دین است.

رحیمی گفت: کشوری که در معرض دشمنی دشمنان است باید فرهنگ ایثار و شهادت در آن پررنگ شود.

فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل امروز تبیین شود

رئیس هیأت رزمندگان شهرستان ساوه نیز در این آئین گفت: دشمن با این خیال که ظرف چند روز کشور را تصرف خواهد کرد، جنگ هشت سال دفاع مقدس علیه ایران اسلامی را راه انداخت.

محمد میرجانی افزود: حضور مردم و امام راحل باعث شد نقشه‌های دشمن برای تصرف کشور نقش بر آب شد و کمتر از یکسال موفق شدیم بیست هزار کیلومتر از خاک کشور را از اشغال دشمن خارج کنیم و اجازه ندهیم حتی یک وجب از خاک کشورمان در دست دشمن باشد.

رئیس هیأت رزمندگان شهرستان ساوه تصریح کرد: امروز به پشتوانه دلیرمردان هشت سال دفاع مقدس و پاسداشت خون شهدای اسلام شاهد جامعه‌ای قدرتمند و سرفراز در تمامی صحنه‌ها و عرصه‌های مختلف هستیم.

وی با بیان اینکه امنیت و آرامش امروز مدیون افرادی است که با جان و مال خود از تمامیت ارضی میهن اسلامی دفاع کردند، تصریح کرد: بر همه ما لازم است تا از این ارزش‌ها به نحو احسن دفاع کرده و در انتقال این اندوخته‌ها به نسل‌های آینده کوشا باشیم.