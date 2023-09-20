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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۵:۴۵

جزئیات لایحه عفاف و حجاب/

طراحی لباس ممنوعه جرم است

طراحی لباس ممنوعه جرم است

بر اساس مصوبه کمیسیون قضایی مجلس، طراحی یا تبلیغ لباس ممنوعه یا اسباب بازی، مجسمه، عروسک، تابلو، نماد یا تصویر مروج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی جرم است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز (چهارشنبه ۲۹ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه یک فوریتی حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) جهت تأمین زمان اجرای آزمایشی آن در دستورکار قرار گرفت و نمایندگان با اجرای آزمایشی لایحه عفاف و حجاب به مدت سه سال موافقت کردند.

حال باید گزارش کمیسیون قضائی مجلس به شورای نگهبان ارسال شود و در صورت تأیید شورای نگهبان اجرایی شود. گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس درباره لایحه مذکور مشتمل بر ۷۱ ماده است.

در این گزارش به بعد فرهنگی هم توجه زیادی شده است و دستگاه‌ها و نهادهای مختلف باید وظایفی را در راستای اجرای قانون عفاف و حجاب انجام دهند. یکی از مواد مهمی که در این لایحه به تصویب رسید مربوط به منع طراحی یا تبلیغ لباس‌هایی است که مروج برهنگی و بی عفتی است. متن کامل این مصوبه به شرح زیر است:

ماده ۴۳ - طراحی یا تبلیغ لباس ممنوعه یا مانکن که توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس تعیین می‌شود (یا اسباب بازی، مجسمه، عروسک، تابلو، نماد یا تصویر مروج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی) که توسط شورای فرهنگ عمومی تعیین می‌شود جرم است و مرتکب در مرتبه اول علاوه بر ضبط ابزار ارتکاب جرم، به حداکثر جزای نقدی درجه چهار یا دوبرابر درآمد خالص حاصل از ارتکاب جرم هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی تا دو سال و در مراتب بعدی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا سه برابر درآمد خالص حاصل از ارتکاب جرم هر کدام که بیشتر باشد و به تشخیص قاضی به ممنوعیت از خروج از کشور از شش ماه تا دو سال و به ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

تبصره ۱- لباس، اسباب‌بازی، مجسمه، عروسک، مانکن یا تابلو موضوع این ماده کالای ممنوعه محسوب می‌شود و بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب /۳ /۱۰ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی، مجازات و تعیین تکلیف می‌شود.

تبصره ۲- در صورتی که جرایم موضوع این ماده و تبصره یک آن به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، مجازات مرتکبان یک درجه تشدید می‌شود و مجوزهای فعالیت شش ماه تعلیق می‌گردد.

کد مطلب 5890395
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • رها IR ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۷/۰۳
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      پاسخ
      سلام واقعا باید با این گونه افراد که در قالب مجسمه لباس عکس های روی اقلام مختلف به ترویج برهنگی یا خشونت میپردازند برخورد جدی بشه جا ی تاسف داره که در باسلام ترب میبینم لگو .مجسمه عریان به فروش میرسه واقعا باید دستگاههای مربوطه رسیدگی کنند اینا به نام هنر انسانیت رو زیر سوال میبرند

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