از چه برندی ظرفشویی، لباسشویی و فر بخریم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، خوشبختانه در حال حاضر دستگاه‌های بسیاری وجود دارند تا زندگی را برای همه ما راحت و آسان کنند اما از میان همه آنها، تعدادی را می‌توان نام برد که وجودشان برای شروع یک زندگی یا گذران زندگی روزمره بسیار حیاتی و واجب است.

لباسشویی، ظرفشویی و فر و مایکروویو را می‌توان سه دستگاه اساسی برای زندگی‌های شلوغ و پر مشغله امروزی معرفی کرد. اگر این سه وسیله را هنوز تهیه نکرده‌اید یا می‌خواهید دستگاه قبلی خود را با یک دستگاه به‌روزتر تعویض کنید، در این مقاله به شما خواهیم گفت از چه برندی این محصولات را تهیه نمایید.

معرفی برندی با کیفیت برای خرید لوازم خانگی

اگر بودجه نسبتاً خوبی برای خرید لوازم خانگی در نظر گرفته‌اید و می‌خواهید از یک برند خارجی دستگاه‌های مورد نیازتان را تهیه کنید به شما توصیه می‌کنیم برند بوش را برای خرید این لوازم مد نظر قرار دهید.

شاید برای بسیاری، ماشین ظرفشویی بوش اولین دستگاهی باشد که موجب آشنایی آنها با این برند آلمانی شده است. در زمانی که ماشین‌های ظرفشویی مختلفی به بازار ایران راه پیدا کردند ظرفشویی بوش توانست از دیگر رقبا پیشی بگیرد و پرفروش‌ترین محصول بازار لوازم خانگی شود. هنوز هم ظرفشویی‌های بوش بخاطر کیفیت شستشوی بی‌نظیر و دوام بالا حرف اول را می‌زنند.

علاوه‌بر ظرفشویی این برند، ماشین لباسشویی بوش، یخچال فریزر، جاروبرقی و شارژی، خرد کن و غذاساز، چای ساز و قهوه‌ساز، فر و مایکروویو، اجاق صفحه و هود و به طور کلی محصولات این شرکت جزو محصولات محبوب و با کیفیت محسوب می‌شوند.

بوش یک شرکت تولید کننده آلمانی الاصل است که در سال ۱۸۸۶ بنا نهاده شد. این شرکت سال‌های زیادی است که محصولاتی خلاقانه را به بازارهای جهانی معرفی می‌کند و به حق نیز محصولات این شرکت توانسته زندگی روزمره را آسان‌تر و سرعت انجام کارها را بیشتر کند. محصولات شرکت بوش در حال حاضر علاوه‌بر آلمان در کشورهای مختلفی همچون ترکیه، اسپانیا، چین، اسلوونی و غیره تولید و مونتاژ شده و در کشورهای مختلفی در سراسر دنیا به فروش می‌رسد.

در ادامه می‌خواهیم درباره ظرفشویی، لباسشویی و فر و مایکروویو بوش بیشتر صحبت کنیم و از خصوصیات این محصولات بیشتر بدانیم.

لباسشویی پر قدرت و کم مصرف

آیا می‌دانستید که با خرید لباسشویی بوش، صاحب دستگاهی پر قدرت و کم مصرف می‌شوید؟

بله موتور به کار رفته در لباسشویی‌های بوش از نوع BLDC یا EcoSilenceDrive است که با قدرت بالا، صدا و لرزش اندک و مصرف انرژی کمتر قادر به شستشوی انواع لباس و پارچه است.

لباسشویی‌های این شرکت دارای ظرفیت‌های مختلفی هستند که شامل موارد زیر می‌شوند:

لباسشویی ۶ کیلویی بوش

لباسشویی ۷ کیلویی بوش

لباسشویی ۸ کیلویی بوش

لباسشویی ۹ کیلویی بوش

لباسشویی ۱۰ کیلویی بوش

این دستگاه‌ها در سری ۲، ۴، ۶، ۸ و سری Home Professional بوش ارائه شده که هر یک دارای مجموعه‌ای از امکانات و ویژگی‌های مختص به خود هستند.

اگر چه برنامه‌های شستشو و امکانات سری‌های مختلف همگی رضایت بخش مصرف کنندگانشان بوده‌اند اما اگر می‌خواهید دستگاه شما یک دستگاه هوشمند و با امکانات به‌روز باشد می‌توانید از سری ۸ و سری Home Professional بوش مدل مناسبتان را انتخاب کنید.

برخی مدل‌های لباسشویی سری ۸ بوش و همه مدل‌های لباسشویی Home Professional بوش قابلیت اتصال به تلفن همراه دارند و شما می‌توانید از طریق اپلیکیشن این دستگاه‌ها، لباسشویی خود را کنترل کنید.

برنامه‌های شستشوی لباسشویی‌های بوش به اندازه‌ای کامل هستند که شما بتوانید هر نوع پارچه و لباسی را در آنها بشویید و خشک کنید. معمولاً این محصولات دارای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ برنامه شستشو هستند که شستشوی سریع ۳۰/۱۵ دقیقه‌ای، لباس‌های تیره، پرده، ملحفه، لباس‌های رنگی، لباس‌های ورزشی و… نمونه‌هایی از برنامه‌های شستشو آنها هستند.

مزایای لباسشویی بوش

تنوع مدل و گنجاش

طراحی ظاهری زیبا و مدرن

صفحه نمایشگر کاربردی و آسان

برنامه‌های شستشوی مختلف

موتور قدرتمند و با دوام

صدا و لرزش اندک در حین شستشو

قدرت بالا در خشک کردن لباس‌ها

امکان انتخاب دما و قدرت چرخش

برنامه‌های شستشوی اقتصادی

دیگی از جنس استیل ضد زنگ

وجود سنسورهای کاربردی متعدد

مصرف آب و انرژی مناسب

ظرفشویی با شستشوی بی‌نظیر

دقت بالا در شستشوی انواع ظروف بر آن شده تا ظرفشویی‌های بوش جزو بهترین ظرفشویی‌ها به حساب آیند. این ظرفشویی‌ها که هم بصورت مبله و هم بصورت توکار تولید می‌شوند ظرفیت مورد نیاز برای شستشوی ظروف بسیاری را فراهم می‌کنند. معمولاً ظرفشویی مبله بوش شامل ظرفیت‌های ۱۲، ۱۳ و ۱۴ نفره هستند که در دو رنگ سفید و استیل قابل انتخاب هستند.

ظرفشویی بوش نیز همچون لباسشویی این برند در سری‌های مختلفی از جمله سری ۲، ۴، ۶ و ۸ وجود دارند که طبعاً سری‌های بالاتر امکانات کامل‌تر و بیشتری را شامل می‌شوند. در برخی ظرفشویی‌های سری ۸ قابلیت اتصال به تلفن همراه از طریق اپلیکیشن بوش وجود داشته که کار کردن با این دستگاه را بسیار آسان و لذت بخش خواهد کرد.

ظرفشویی‌های بوش یا دارای دو سبد هستند یا سه سبد که فضای کافی برای قرار دادن ظروف را محیا کرده‌اند. برنامه‌های شستشوی این دستگاه‌ها نیز از دماهای مختلف آب (۷۰ تا ۴۰ درجه) را شامل می‌شوند که از کثیف‌ترین ظروف تا حساس‌ترین ظرف‌ها را می‌توان با دماهای مختلف آب شست و تمیز کرد.

مزایای ظرفشویی بوش

ظرفیت مناسب برای شستشوی ظروف مختلف

مجهز به سنسورهای کاربردی و محافظتی

برنامه‌های شستشو متعدد در دماهای مختلف

سیستم محافظت از ظروف شیشه‌ای

سیستم ضد نشت آب

قابلیت تشخیص مواد شوینده

دارای برنامه‌های ویژه برای حصول نتایج بهتر

سبدهایی طراحی شده برای قرارگیری ظروف کوچک و بزرگ

مصرف آب و انرژی پایین

تولید صدای اندک

صفحه نمایشگر کاربردی و آسان

محفظه مقاوم از استیل ضد زنگ

موتور قدرتمند و با دوام

مجهز به نمایشگر نمک و جلادهنده

فر و مایکروویو حرفه‌ای با قدرت پخت بالا

فر برقی بوش دستگاهی برای استفاده روزمره و حرفه‌ای است. بسیاری از سرآشپزها این دستگاه را برای خود انتخاب می‌کنند چرا که امکانات بی‌نظیر آن سبب می‌شود تا پختی با کیفیت و آسان را پیش رو داشته باشند.

مایکروویو بوش در مقایسه با میان رده‌های خود دستگاهی کاربردی و با کیفیت به حساب می‌آید. این دستگاه‌ها توان‌های مختلفی برای پخت یا گرم کردن خوراک‌ها داشته و برنامه‌های پخت متنوعی نیز برای آنها طراحی شده است تا بتوان برای آماده‌سازی خوراک‌های مختلف نیز از آن بهره ببرید.

این دستگاه به شکل‌های مختلفی تولید و عرضه شده است.

فر برقی بوش

فر برقی کامپکت بوش

فر مایکروویو بوش

فر مایکروویو کامپکت بوش

فر بخارپز بوش

فر بخارپز کامپکت بوش

مایکروویو بوش

مایکروویو توکار بوش

فرهای بوش در دو ابعاد ۶۰×۶۰ و ۶۰×۴۵ سانتی‌متر وجود دارند که به مدل‌هایی با ابعاد ۶۰×۴۵ کامپکت می‌گویند. فرهای بزرگ‌تر فضای بیشتری داشته و شامل ۵ طبقه می‌باشند در عوض فرهای کوچک‌تر یا کامپکت، ۳ طبقه دارند.

از کجا لوازم خانگی بوش اصل را با قیمتی مناسب تهیه کنیم؟

فروشگاه‌های بسیاری هستند که محصولات بوش را به فروش می‌رساند اما معدود فروشگاه‌هایی را می‌توان پیدا کردن که با قیمتی منصفانه این محصولات را عرضه کنند. فروشگاه اینترنتی سام کالا نمونه‌ای از فروشگاه‌های منصف در زمینه فروش محصولات بوش است.

این فروشگاه در کنار فروش تولیدات داخلی، کلکسیونی از بهترین‌های بوش را قرار داده تا اگر به دنبال کالایی خارجی و با کیفیت هستید بتوانید با قیمتی مناسب‌تر و با اطمینان از اصالت کالا، محصول مورد نیازتان را تهیه کنید.

همین حالا به سایت فروشگاهی سام کالا به نشانی samkala.co مراجعه کنید و محصولات این فروشگاه را بررسی کنید.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.