حمل و نقل رایگان تمهید اساسی برای آغاز سال تحصیلی در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب وحیدکیا تشریح کرد: شهرداری تبریز با همراهی و حمایت اعضای شورای اسلامی شهر و در راستای اشاعه فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی و کاهش سفرهای درون‌شهری، اقدام به ارائه خدمات رایگان در بخش مترو و اتوبوس‌های مسیر تندرو در روز اول مهر کرده است.

وی ادامه داد: خدمات مترو در روز اول مهر برای تمام شهروندان رایگان است اما دانشجویان و دانش‌آموزان به مدت یک هفته می‌توانند از خدمات رایگان مترو استفاده کنند.

وی افزود: همچنین در بخش اتوبوسرانی نیز ناوگان شرکت واحد اتوبوسرانی در راستای تکریم شهروندان و به منظور نهادینه‌سازی فرهنگ استفاده از حمل و نقل عمومی و کاهش بار ترافیکی شهر و آلودگی هوا، خدمات مسیر تندرو در هفته اول مهر برای تمامی دانشجویان، دانش‌آموزان و فرهنگیان رایگان خواهد بود.

مدیرعامل سازمان حمل و نقل ریلی تبریز در خاتمه گفت: مدیریت شهری تبریز امیدوار است با مشارکت عمومی شهروندان و استفاده همگانی از حمل و نقل عمومی، بتواند گام‌های اساسی در توسعه زیرساخت‌های شهری و کاهش آلودگی هوا و صرفه‌جویی در وقت و انرژی بردارد که این اصل تنها در سایه مشارکت شهروندی در مسائل و امور شهری اتفاق می‌افتد.