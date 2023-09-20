اختصاص ۲۰هزار میلیارد تومان برای اشتغال/احیای ۵۴۰۰ واحد راکد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدصولت مرتضوی چهارشنبه شب در جلسه شورای اشتغال و سرمایه‌گذاری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه ثبات همچنین سرمایه‌های خارجی را به کشور سرازیر می‌کند، افزود: در نیمه دوم سال ۱۴۰۰، ما از رکود کمرشکن تاریخی اقتصادی عبور کردیم و در بهار ۱۴۰۲ نرخ رشد اقتصادی به ۶.۲ درصد رسیده است.

وی همچنین با اعلام اینکه در حوزه نفت و میعانات گازی به ۱۶.۵ درصد رشد اقتصادی رسیده‌ایم، خاطرنشان کرد: بر این باوریم که دهه ۴۰۰، دهه رونق و شکوفایی بوده و به رشد اقتصادی دو رقمی خواهیم رسید.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رونق حوزه‌های مسکن، کشاورزی و خدمات در دولت سیزدهم نیز اشاره کرده و افزود: نرخ بیکاری کل کشور در سال گذشته ۹ درصد بوده و کمترین نرخ بیکاری در دو دهه اخیر را شاهد بودیم.

مرتضوی همچنین با بیان اینکه نرخ بیکاری کل کشور در بهار ۱۴۰۲ به ۸.۲ رسیده و نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ افزایشی بوده، اضافه کرد: نرخ بیکاری زنان، فارغ التحصیلان و جوانان در دولت سیزدهم همواره کاهشی بوده و تعدیل کارگران در کارخانجات و دریافت کنندگان بیمه بیکاری سیر نزولی داشته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان با بیان اینکه دولت سیزدهم در تمام معادلات سیاسی جهان اثرگذار بوده، اظهار داشت: عضویت ایران در پیمان همکاری شانگهای نتیجه اجرای سیاست عزت، حکمت و مصلحت دولت سیزدهم بوده و این رویه دولت باعث شده بسیاری از مخالفان امروز به موافقین تبدیل شوند.