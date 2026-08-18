تحریم نشست خبری سرمربی استقلال از سوی خبرنگاران مازندرانی

به گزارش خبرنگار مهر، حاشیه‌های دیدار استقلال تهران و نساجی مازندران پس از مسابقه نیز ادامه پیدا کرد و نشست خبری سرمربی استقلال با واکنش خبرنگاران مازندرانی همراه شد.

بر اساس این گزارش، سهراب بختیاری‌زاده روز دوشنبه در نشست خبری پیش از مسابقه حضور پیدا نکرد و در پی این اتفاق، خبرنگاران مازندرانی تصمیم گرفتند در نشست خبری سرمربی استقلال پس از مسابقه نیز حضور پیدا نکنند.

این اقدام در اعتراض به غیبت سرمربی استقلال در نشست پیش از مسابقه انجام شد و موجب شد نشست خبری مربی استقلال بدون حضور خبرنگاران مازندرانی برگزار شود.

دیدار استقلال تهران و نساجی مازندران نیز با برتری یک بر صفر تیم تهرانی به پایان رسید.

تیم‌های استقلال تهران و نساجی مازندران در چارچوب رقابت‌های فوتبال کشور به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال خاتمه یافت.

استقلال در این مسابقه موفق شد یک بار دروازه نساجی را باز کند و با حفظ برتری خود تا پایان بازی، سه امتیاز این دیدار را به دست آورد.

نساجی مازندران نیز برای جبران نتیجه تلاش کرد، اما حملات این تیم ثمری نداشت و بازی با همان نتیجه یک بر صفر به سود نماینده تهران به پایان رسید.