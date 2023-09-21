به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابراهیم رئیسی عصر امروز چهارشنبه به وقت محلی، در ادامه برنامه‌های سومین روز سفر به نیویورک، در دیدار آقای «انور ابراهیم» نخست وزیر مالزی که در هتل محل اقامت هیئت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، پیشرفت‌های بسیار خوب ایران و مالزی در زمینه‌های پزشکی علمی، فناوری و صنعتی را بستری مناسب برای توسعه تعاملات و افزایش سطح همکاری‌های میان دو کشور دانست.

رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر ضرورت فعال شدن کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و مالزی برای بررسی راه‌های افزایش همکاری و همچنین رفع موانع موجود، تدوین برنامه جامع همکاری‌های بلندمدت فیمابین را بستری لازم و اقدامی مؤثر در ارتقای همه جانبه روابط دو کشور مسلمان دانست.

رئیسی همچنین موضوع فرهنگ را از جمله ظرفیت‌های بسیار مهم برای گسترش روابط دو کشور عنوان کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران علاقمند است در کنار توسعه روابط اقتصادی و تجاری، روابط فرهنگی خود با مالزی را نیز گسترش دهد.

«انور ابراهیم» نخست وزیر مالزی نیز در این دیدار ضمن ابراز علاقمندی کشورش برای توسعه مناسبات دوجانبه با جمهوری اسلامی ایران، پیشرفت‌های چشمگیر ایران در حوزه‌های پزشکی، دارویی، علم و فناوری و نظامی را شایسته تقدیر دانست.

نخست وزیر مالزی در ادامه گسترش و تعمیم همکاری‌های دوجانبه به همکاری در قالب ائتلاف‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را مورد تاکید قرار داد و گفت: عمیقأ باور داریم هیچ مداخله خارجی نباید مانع همکاری دو کشور مسلمان ایران و مالزی باشد.