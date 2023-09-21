هشدار خیزش گرد و غبار در کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمان با استناد به گزارش هواشناسی درباره افزایش غلظت غبار، خیزش گرد و خاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا در بیشتر مناطق به ویژه مناطق شمالی، غربی و نوار شرقی استان از امروز (چهارشنبه) تا ابتدای هفته آینده هشدار سطح زرد صادر کرد.

با شدت گرفتن وزش باد و تداوم شرایط انتقال ریزگرد از استان‌های همجوار و صحرای امارات به استان افزایش غلظت غبار، خیزش گرد و خاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا در اغلب مناطق به ویژه مناطق شمالی، غربی و نوار شرقی استان تا ابتدای هفته آینده دور از انتظار نیست.

براساس هشدار سطح زرد هواشناسی، این پدیده وزش باد شدید همراه با گردو خاک در مناطق نیمه شمالی، غربی و نوار شرقی استان مانند شهرستان‌های انار، بم، راور، ریگان، کوهبنان، کهنوج، قلعه گنج، منوجان، رفسنجان و بخش شهداد نمود بیشتری خواهد داشت.

طبق این هشدار هواشناسی، در پی پدیده جوی روزهای پیش رو و در اثر احتمال خیزش گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و شعاع دید افقی، احتمال اختلال در مسیرهای ارتباطی استان کرمان به سایر استان‌های همجوار وجود دارد.

احتیاط در عبور و مرور جاده‌ای، اجتناب از رفتن و فعالیت‌های طولانی در فضای باز به ویژه سالمندان و گروه‌های حساس، آمادگی فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی به منظور اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی در این اطلاعیه توصیه شده است.