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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۹:۳۳

هشدار خیزش گرد و غبار در کرمان

هشدار خیزش گرد و غبار در کرمان

کرمان- هواشناسی کرمان درباره افزایش غلظت غبار، خیزش گرد و خاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا در بیشتر مناطق استان تا ابتدای هفته آینده هشدار سطح زرد صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل مدیریت بحران استانداری کرمان با استناد به گزارش هواشناسی درباره افزایش غلظت غبار، خیزش گرد و خاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا در بیشتر مناطق به ویژه مناطق شمالی، غربی و نوار شرقی استان از امروز (چهارشنبه) تا ابتدای هفته آینده هشدار سطح زرد صادر کرد.

با شدت گرفتن وزش باد و تداوم شرایط انتقال ریزگرد از استان‌های همجوار و صحرای امارات به استان افزایش غلظت غبار، خیزش گرد و خاک، کاهش دید افقی و کاهش کیفیت هوا در اغلب مناطق به ویژه مناطق شمالی، غربی و نوار شرقی استان تا ابتدای هفته آینده دور از انتظار نیست.

براساس هشدار سطح زرد هواشناسی، این پدیده وزش باد شدید همراه با گردو خاک در مناطق نیمه شمالی، غربی و نوار شرقی استان مانند شهرستان‌های انار، بم، راور، ریگان، کوهبنان، کهنوج، قلعه گنج، منوجان، رفسنجان و بخش شهداد نمود بیشتری خواهد داشت.

طبق این هشدار هواشناسی، در پی پدیده جوی روزهای پیش رو و در اثر احتمال خیزش گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و شعاع دید افقی، احتمال اختلال در مسیرهای ارتباطی استان کرمان به سایر استان‌های همجوار وجود دارد.

احتیاط در عبور و مرور جاده‌ای، اجتناب از رفتن و فعالیت‌های طولانی در فضای باز به ویژه سالمندان و گروه‌های حساس، آمادگی فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی به منظور اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی در این اطلاعیه توصیه شده است.

کد مطلب 5890919

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