۹۰ نفر از دختران گلستانی به مشهد مقدس اعزام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی بابایی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری طی ۲ مرحله ۹۰ نفر از دختران تحت حمایت این نهاد و فعال در طرح یاس به اردوی زیارتی مشهد مقدس اعزام شدند.

وی با اشاره به همکاری مشترک کمیته امداد و هلال احمر در اجرای طرح یاس افزود: این طرح در راستای توانمند سازی اجتماعی، ترویج فرهنگ خود امدادی، دگر امدادی و پذیرش مسئولیت اجتماعی، برای دختران ۳۰ تا ۴۰ سال تحت حمایت کمیته امداد اجرا می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد گلستان با اشاره به اینکه در طرح یاس با ارائه آموزش‌های اجتماع محور، فرد توان انجام کار مشارکتی و ارتقای عزت‌نفس را پیدا می‌کند، گفت: اجرای این طرح باعث انگیزه در زمینه امداد و کمک‌های اولیه و آشنایی با حوادث و سوانح در بعد اجتماعی می‌شود.

وی با بیان اینکه برگزاری اردوهای زیارتی و سیاحتی برای مددجویان یکی از برنامه‌های کمیته امداد در حوزه فرهنگی است، افزود: کسب تجربه و مهارت در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی، همچنین رشد و شکوفایی استعدادهای فردی و گروهی و تقویت روحیه نشاط و شادابی از مهمترین اهداف برگزاری اردوهای این نهاد است.

بابایی اعلام کرد: از سال ۹۹ تا کنون این طرح در سه مرحله انجام شده که بعد از شناسایی، ۵۰۰ نفر از خواهران برای آموزش معرفی شدند.

وی با اشاره به جامعه هدف این نهاد به عنوان نیروی انسانی این طرح اظهار کرد: در طرح یاس، مددجویان کمیته امداد به‌عنوان مسئول و رابط خانه‌های هلال‌احمر در حاشیه شهرها، سازماندهی شده و با آموزش همگانی، امدادی، اجرای طرح پیشگیرانه آسیب‌های اجتماعی و تشکیل تیم‌های موردنیاز در زمان وقوع حوادث، به‌کارگیری می‌شوند.

گفتنی است؛ در شش ماه اول سال جاری تعداد ۵۳۶ نفر به پیاده روی اربعین ،۲۰۹ نفر به اردوهای سراسری ،۱۸۹ نفر به اردوی شوق زیارت و ۱۵۱ نفر نیز به مرقد امام راحل، توسط کمیته امداد استان گلستان، اعزام شده‌اند.