۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۲

اعزام کاروان دختران طرح یاس کردستان به اردوی ملی مشهد

سنندج– کاروان دختران طرح یاس کردستان برای حضور در اردوی ملی و مسابقات «رفاقت یاس» به مشهد مقدس اعزام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون امور فرهنگی کمیته امداد کردستان پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه اعزام دختران طرح یاس کردستان، از اعزام ۲۴ نفر از دختران استان به مشهد مقدس خبر داد و اظهار کرد: این اعزام در قالب اردوی ملی و مسابقات امدادی – ورزشی «رفاقت یاس» انجام می‌شود.

سید جمال زریان افزود: این رویداد ملی از ۱۷ تا ۱۹ آذرماه با حضور دختران طرح یاس سراسر کشور به میزبانی مشهد مقدس برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان طی سه روز در برنامه‌های فرهنگی، مهارتی و مسابقات گروهی حضور خواهند داشت.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد کردستان با اشاره به همکاری جمعیت هلال‌احمر استان در اجرای این برنامه گفت: اعزام این دختران با مشارکت مؤثر هلال‌احمر انجام شد و این اردو بستری برای ایجاد همدلی، افزایش توانمندی‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک دختران طرح یاس در سطح کشور فراهم می‌کند.

زریان تأکید کرد: دختران شایسته طرح یاس کردستان نیز در این مسابقات حضور فعال خواهند داشت و تلاش می‌شود زمینه‌های رشد فرهنگی و اجتماعی آنان بیش از گذشته تقویت شود.

