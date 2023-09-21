کاوشگر «کنجکاوی» پس از ۳ بار تلاش به مقصد تعیین شده رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، دلیل اهمیت این رویداد آن است که محققان معتقدند ۳ میلیارد سال زمین، مریخ بسیار مرطوب تر از وضعیت خشک کنونی بوده و جریان‌های زباله‌های قدرتمندی، گل و سنگ‌ها را به سمت پایین کوهی در مجاورت «کوه شارپ» می‌بردند.

به گفته ناسا، این زباله ها در جریان وزش باد پخش و در نتیجه آن دچار فرسایش شدند و به این ترتیب یک خط الراس بلند به وجود آمد. از نظر عملی، این پیشینه بدان معنا است که خط الراس نشان دهنده شواهدی از گذشته آبی مریخ است و شاید اطلاعاتی در مورد زمین لغزش های باستانی و خطرناک این سیاره را در بر داشته باشد.

ویلیام دیتریش یکی از ا عضای تیم این ماموریت در دانشگاه کالیفرنیا می گوید: نمی توانم وقوع این رویدادها را تصور کنم. صخره های بزرگی از ارتفاعات کوه کنده شده و به پایین می غلتند.

کاوشگر کنجکاوی در ۱۴ آگوست ۲۰۲۳ میلادی یا در سه هزار و نهصد و بیست و سومین روز مریخی ماموریت خود به این دستاورد رسید. ابزار Mastcam کاوشگر پس از قرار گرفتن در نقطه ۱۳۶ تصویر از منطقه گرفت که یک تصویر پانوراما ۳۶۰ درجه از کنار هم قرار دادن آنها ایجاد شد.