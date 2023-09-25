نخستین نمونه خاک سیارک «بن نو» به زمین رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، ز همراه چتر نجات در ایالت یوتا فرود آمد. صبح دیروز (به وقت آمریکا) این کپسول به زمین رسید. این نخستین باری است که ناسا نمونه‌ای از سیارک جمع آوری کرده و به طور موفقیت آمیز به زمین برگرداند.

ماموریت یک میلیارد دلاری اوسریس رکس در سپتامبر ۲۰۱۶ میلادی همراه یک موشک اطلس V شرکت یونایتد لانچ آلیانس به فضا پرتاب شد تا به سمت سیارک بن نو برود. این سیارک با عرض حدود ۵۰۰ متر یک شیء احتمالاً خطرناک به حساب می‌آید. کاوشگر در دسامبر ۲۰۱۸ میلادی به هدف خود رسید و طی ۲۲ ماه بعدی آن را رصد کرد.

به طور دقیق‌تر اوسریس رکس پس از طی ۶.۲ میلیارد کیلومتر به بن نو رسید و نمونه خاک آن را صبح امروز در ارتفاع حدود ۱۰۱ هزار کیلومتری زمین رها کرد.

سرعت کپسول اوسریس رکس هنگام فرود و ورود به اتمسفر زمین به ۴۳۴۵۰ کیلومتر برساعت رسید و دمای سپر گرمایی آن نیز تا ۲۹۰۰ درجه سانتیگراد بالا رفت.

در مرحله بعد کپسول چتر نجات خود را در ارتفاع حدود ۲۰ هزار فوتی زمین باز کرد که تقریباً ۴ برابر ارتفاع پیش بینی شده برای این عملیات بود، اما به سلامت روی زمین فرود آمد. فرایند فرود از اتمسفر تا روی زمین حدود ۱۰ دقیقه طول کشید.

در اکتبر ۲۰۲۲ میلادی اوسریس رکس روی سطح سیارک فرود آمد و حدود ۸.۸ اونس (۲۵۰ گرم) از خاک و سنگ آن را جمع آوری کرد. البته مقدار دقیق نمونه مشخص نیست.

۷۰ درصد این نمونه به مرکزJSC ناسا برای تحلیل بیشتر درسال های آینده ارسال می‌شود. ۲۵ درصد از آن نیز بین محققان و ۳۵ واحد تقسیم می‌شود. ۴ درصد نمونه به آژانس فضایی کانادا و ۰.۵ درصد به سازمان فضایی ژاپن داده می‌شود.