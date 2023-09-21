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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۱:۴۱

رئیس ستاد انتخابات کشور:

دولت همه توان خود را برای خدمات رسانی به مردم به کار بسته است

دولت همه توان خود را برای خدمات رسانی به مردم به کار بسته است

رشت- رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: دولت سیزدهم تمام توان خود را در خدمات رسانی به مردم به کار بسته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد تقی شاهچراغی صبح پنجشنبه در نشست با نماینده ولی فقیه در گیلان اظهار کرد: دولت با توجه رهنمودهای مقام معظم رهبری و همدلی با دیگر قوا، همه توان خود را برای خدمت رسانی به مردم به کار بسته است.

‌شاهچراغی به نقش مؤثر مشارکت آحاد جامعه در صحنه‌های مختلف و پیروزی‌های جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از بخش‌ها اشاره کرد و افزود: انقلاب اسلامی نشان داد، هرجایی که مردم نقش دارند پیروزی به دست آمده و این حضور، دشمنان را به وحشت انداخته است.

وی اضافه کرد: برگزاری انتخابات با توجه به ۴ اصل تبیینی سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت، با تاکید مقام معظم رهبری و نقش آفرینی مسئولان و همراهی مردم، وظیفه ذاتی وزارت کشور است و بر رعایت این اصول اهتمام جدی دارد.

کد مطلب 5891020

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