مجتبی آمرکاشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در آستانه فرا رسیدن گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: فرهنگ شهادت، حماسه‌ای است که در پرتو سال‌های نورانی دفاع مقدس در این سرزمین و میان مردمانش ریشه دوانده است و به یقین جوانان انقلاب اسلامی در مسیر شکوفا شدن و پیشرانی تمدن ایران اسلامی به فرهنگ ایثار و شهادت در تمامی زمینه‌ها نیاز دارند.

وی در توضیح برنامه‌های بسیج فرهنگیان در این هفته افزود: برنامه‌های مختلفی برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس تدوین شده است، از جمله طرح شهید هاشمی نژاد که از سال ۱۴۰۱ آغاز و مبنای آن جهاد تبیین است، برپایی نمایشگاه نوشت افزار، نمایشگاه دفاع مقدس با رویکرد عاشورا و مدافعین حرم، اردوهای راهیان نور و راهیان پیشرفت و دیگر برنامه‌های فرهنگی و تربیتی.

مسئول بسیج فرهنگیان استان البرز با تاکید بر تبیین فرهنگ ایثار و استقامت به عنوان یکی از نیازهای اساسی جامعه امروز عنوان کرد: در راستای گسترش فرهنگ بسیجی و به یادآوری و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، برنامه‌هایی ویژه نوجوانان و جوانان برنامه ریزی شده تا از این طریق مخاطبان بیشتری با سطح آگاهی کمتری در مورد شهدا را جذب خود کرده و تأثیر زیادی در زمان معاصر و آینده داشته باشیم.

وی بیان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی های صورت گرفته در مناطق، در حال آماده‌سازی برای برگزاری هشت همایش بزرگ به مناسبت هفته دفاع مقدس در سطح شهر و شهرستان به کمک جوانان فرهنگی استان هستیم.

آمرکاشی تصریح کرد: مقاومت ملت ایران در حماسه هشت ساله دفاع مقدس به‌خصوص برای آزادسازی خرمشهر، به نماد ایستادگی مقابل دشمن تبدیل شد که آثار آن در سرزمین‌های اسلامی قابل مشاهده است و از این رو دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران و زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنان از دیگر برنامه‌ها در این هفته خواهد بود.

وی با اشاره به نقش برنامه‌های فرهنگی در خنثی سازی نقشه‌های شوم دشمنان نظام جمهوری اسلامی اظهار داشت: اوج تربیت همان بندگی خدا و بهترین الگوهای تربیتی، شهدای انقلاب هستند، باید آن را محور برنامه‌ها و امور زندگی خود قرار دهیم که این کار موجب عزت و سعادت دنیا و آخرت می‌شود در این ارتباط گل باران مزار شهدا با هدف تبیین اهداف شهدا و انتقال فرهنگ عیسی در جامعه به خصوص این سازمان خواهد بود.

گفتنی است برگزاری مراسم نمادین زنگ مهر و مقاومت، صبحگاه شهدا، برپایی موکب، دعوت از راویان و رزمندگان دفاع مقدس و اعزام آنان به مدارس از دیگر برنامه‌های هفته گرامیداشت دفاع مقدس خواهد بود.