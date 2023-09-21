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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۳:۱۲

زارعی مطرح کرد؛

هیچ کدام از مخالفان تأثیر سوابق در کنکور دانش آموز نبودند

هیچ کدام از مخالفان تأثیر سوابق در کنکور دانش آموز نبودند

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: کسانی که گفتند شیوه برگزاری آزمون سراسری به ضرر ما است، یک نفرشان هم دانش آموز نبود، حتی پشت کنکوری هم نبودند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن زارعی رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشی درباره قانون جدید مجلس درباره تأثیر نداشتن سابقه تحصیلی دانش آموزان در پذیرش کنکور اظهار کرد: در تأثیر سابقه تحصیلی در کنکور فقط کتاب و مدرسه دیده شده و این در حالی است که در گذشته در کنکور فقط ۴ ساعت تست‌زنی بود و کتاب درسی تأثیری در آن نداشت.

وی افزود: در این طرح ایراد می‌گرفتند که آزمون‌های مدرسه به صورت استاندارد و در همه جای کشور یکسان برگزار نمی‌شود، ولی این طور نیست.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: برای تمییز رتبه‌ها باید در تست‌های کنکور پیچیدگی ایجاد شود بنابراین تست‌های دشوار طرح می‌شوند اما این تمییز و تفکیک در سوالات تشریحی وجود دارد.

زارعی در پاسخ به این پرسش که چرا امسال مجلس به این موضوع ورود کرد، گفت: این دغدغه برای نمایندگان ایجاد شد که در این نوع پذیرش مناطق محروم نمرات پایین‌تر می‌آورند و ضرر می‌کنند، چون معلمان و امکانات آموزشی در همه جای کشور یکسان نیستند اما مگر در کنکور هم همین نبوده است؟! در مناطق محروم هم سهمیه بندی بوده است، اکنون در روش جدید پیش‌بینی شده است.

وی با بیان اینکه نمی‌توان دهک بندی را در نظام آموزشی هم در نظر گرفت، گفت: در روستا و منطقه محروم هم ممکن است شخصی باشد که مثلاً گاوداری داشته باشد و دهک دهم باشد، اما فرزندش در همان روستا درس بخواند و در روستا و منطقه محروم تحصیل کند.

معاون وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: در طرح تأثیر سابقه تحصیلی در کنکور می‌گویند که مناطق محروم ضرر می‌کنند، چون از امکانات آموزشی برخوردار نیست، در جواب باید بگویم که حتی یک سوال خارج از کتاب هم نداشته‌ایم، کتاب مبنا است و در دسترس همه نیز قرار دارد. سوال سخت و پیچیده‌ای مطرح نکردیم، در سوالات پیچیده دانش آموز جواب را می‌داند اما نمی‌تواند پاسخ دهد. برای نمونه ۱۱ سوال هندسه را داشتیم که فقط این سوال این ویژگی را داشت.

زارعی افزود: پرسیده‌اند که چرا در نظام حکمرانی و تصمیم گیری کشور این تزلزل وجود دارد؟! در پاسخ باید گفت که قبول داریم که این موضوع وجود دارد. همچنین نکته دیگر این است که در مجلس گفتند که زیرساخت نداریم و از ۳ سال آینده این طرح قابلیت پیاده سازی دارد.

معاون وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: اگر این قابلیت را نداشتیم، پس امتحانات نهایی چطور امسال برگزار شد؟ هیچ گزارشی از خدشه در امتحانات نهایی امسال نداشتیم و همه به سلامت آن تأکید دارند، به هیچ عنوان هیچ مداخله‌ای هم در حوزه تصحیح وارد نیست.

وی با تاکید بر اینکه اگر می‌گویند زیرساخت وجود ندارد، پس این شیوه امتحانات نهایی امسال چگونه انجام شد، خاطر نشان کرد: طراحان سوالات امتحانات نهایی ۷۲ ساعت در فضای قرنطینه ایزوله بودند، سوالات هم در همان قرنطینه رمز و به حوزه‌های امتحانی ارسال می‌شوند؛ یک اتاق قرنطینه هم در حوزه‌های امتحانی وجود دارد که پیش از شروع امتحان رمز ارسال می‌شود. همچنین رئیس حوزه هم پس از دریافت رمز، سوالات را تکثیر می‌کند و در پاکت می‌گذارند و سپس در جلسه توزیع می‌کند. سوالات هم شخصی سازی شده همان حوزه است و تصحیح هم بر اساس راهنمای تصحیح انجام می‌شوند.

وی افزود: هیچ آزمونی در سراسر کشور برگزار نمی‌شود که بدون کمک آموزش و پرورش صورت گیرد، حوزه‌های امتحانی همان مدارس ما هستند. این خطایی که نمایندگان کردند، خطای محاسباتی است. گوششان از اعتراض‌ها پر بود. یک عده‌ای می‌خواستند که مصوبه را زمین بزنند، چراکه به دنبال منافع خودشان هستند و به فکر دانش آموز نیستند.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: کسانی که گفتند این شیوه برگزاری آزمون سراسری به ضرر ماست، یک نفرشان هم دانش آموز نبودند، حتی پشت کنکوری هم نبودند که درسشان تازه تمام شده باشد، این‌ها مدارک دانشگاهی داشتند و و اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که مسیر را اشتباه رفته‌اند و حالا برگشته‌اند تا دوباره در کنکور شرکت کنند. آنها میگویند نه یکبار بلکه چندبار فرصت ترمیم دروس را در اختیار ما بگذارید، خب هیچ عقل سلیمی این را نمی‌پذیرد و همین افراد رقیب دانش آموز در کنکور می‌شوند.

وی یادآور شد: این ظلم است که کارمند دخانیات زبان دانش آموز شود و حرفش را در مجلس بزند. طبق مصوبه آزمون‌های پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به طور امتحانات نهایی برگزار می‌شود، اما هنوز قانون نشده است، باید به شورای نگهبان هم برود، حتی اگر این موضوع قانون هم شود، منافاتی با برگزاری آزمون نهایی در حال حاضر ندارد.

وی گفت: همچنین سوال پرسیده‌اند که تکلیف دروس عمومی در طرح تأثیر سابقه تحصیلی دانش آموزان در پذیرش کنکور چه می‌شود که ما هم قبول داریم که این موضوع درست نیست و به دنبال اصلاح شیوه هستیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: گفته شده که استرس دانش آموز با این طرح کمتر می‌شود که در پاسخ باید گفت نفس و روح مصوبه هم در راستای کاهش استرس دانش‌آموزان بوده است.

زارعی با بیان اینکه استعدادها باید از کودکی شکوفا شود، گفت: نباید دنبال قالب فکری جامعه بود که فلان رشته را دانش آموز باید انتخاب کند و دیگران چه انتظاری از آنها دارند، بلکه باید شغل را با ویژگی‌ها و سختی‌هایش در آینده بشناسند و طبق استعدادها و توانایی‌ها انتخاب کنند.

وی همچنین از برگزاری کنکور اختصاصی دانشگاه فرهنگیان خبر داد و گفت: زمان برگزاری این آزمون قطعی نشده است و این اقدام برای بهمن ماه مناسب نیست.

کد مطلب 5891110
علی قدمی

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    نظرات

    • IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
      97 9
      پاسخ
      میانگین معدل پارسال کشوری رو با معدل میانگین امسال که حدود ۱۰ ۱۱ بود در نظر بگیرید ، می فهمید چقدر سوالات و نحوه تصحیح سوالات چه قدر افتضاح بوده ، واینکه اصرار به یک طرح شکست خورده می کنید ، شما می خواید مافیای کنکور رو تبدیل به مافیای دیپلم کنید و می خواهید از این نمد کلاهی برای خودتان بدوزید
    • Davar IR ۱۴:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
      85 8
      پاسخ
      اتفاقا تاثیر سوابق تحصیلی ناعادلانه است،باعث شده که دانش اموزها بیشتراز کنکور به فکر نهایی باشند و حتی تقلب هم میکنند با چشم خودمون دیدیم که تقلب میکنند ثانیا عمومیارو برمیگردونید حداقل یا تنها دوازدهم باشه یک درس دهم یا یازدهم رو حذف بکیند
    • IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
      74 6
      پاسخ
      حداقل برای کار کارشناسی از معلمان کمک نگرفتید دارین با اعصاب و روان همه بازی می کنید معدل رو گذاشتین ۵۰ درصد و یک بار مهلت ترمیم ! خوب اومدیم یه نفر به نا به دلایلی نتوانست درست درس بخواند و بعد خواست جبران کند اینطوری کلا نابودش می کنید و این باعث مهاجرت افراد جوان و آینده ساز می شوید
    • مهدی IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
      25 101
      پاسخ
      تاثیر معدل خیلی خوب است. چقدر پول کتاب تست بدیم.
    • IR ۱۴:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
      17 52
      پاسخ
      حذف دروس عمومی از کنکور اقدام شایسته ای بود که با اون همراهی شد. ولی تاثیر «قطعی» معدل اشتباه بود. الان هم هر کسی معدل خوبی داره به صورت تاثیر مثبت براش اعمال میشه. اینکه تاثیر معدل رو قطعی کنن به امید روزی در ۱۵ سال آینده که شاید مدارس دولتی کیفیت شون بالاتر بره غیرعاقلانه بود
    • IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
      17 85
      پاسخ
      حق با ایشان است من خودم دانش اموز مقطع دوازدتم هستم و بر‌گذاری کنکور در دو مرحله هم از استرس من و هم از استرس دوستان کاسته بود ولی نمی دانم چرا در مجلس شورای اسلامی هم مخالف و هم موافق یک صدا به لغو این طرح رای دادند لطفا این طرح را لعو نکنید
    • م.م IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
      14 67
      پاسخ
      کاملاً موافقم. شب خوابیدند صبح بلند شدند یادشون اومده. به خدا من دخترم از استرس خواب نمیره میگه اگر زودتر میگفتند تابستون برای عمومی‌ها برنامه ریزی میکردم.
    • ح.ط IR ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
      69 4
      پاسخ
      اتفاقا دانش آموز بودن .چرا باید دانش آموزان عادی که اکثرا تک گرفتن تو امتحان نهایی باید با دانش آموزان سمپاتی و مدارس خصوصی رقابت کنن
    • هدی IR ۱۵:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
      10 65
      پاسخ
      لطفا شورای نگهبان جلو این مصوبه رو بگیره واقعا ظالمانه است بچه درس خون مناطق محروم هم می‌تونه تدریس اساتید بزرگ تهران رو دانلود کنه وببینه اگه هدفمند باشه فرزندان ما سال پیش تمام تلاششون رو برای امتحان نهایی کردند زمان تست زنی کافی نداشتند به امید این قانون که سوابق محفوظه وامسال با تراز بالای تست
    • کریمی IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
      15 2
      پاسخ
      شماره اصراری دارید امتحانات نهایی شود
    • مهدی IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
      87 9
      پاسخ
      طبق نظرسنجی ها بیش از ۹۰ درصد دانش آموزا ، کنکوری ها و والدین اونها مخالف تاثیر قطعی معدل هستند
    • ماتادور IR ۱۷:۵۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
      56 3
      پاسخ
      اقای وزیر چرا قبول نمیکنید که اینگونه طرح ها اشکال دارد شما طوری صحبت میکنید که انگار تمام نماینده ها چیزی نمیدونند فقط شما میدونید این ایده کاملا اشتباه است چرا که شما قطعا در این زمینه تخصص کافی ندارید قطعا نماینده ها هم تخصص کافی ندارند ولی از کسانی مشورت گرفته اند که متخصص در این امور هستند
    • اکبر IR ۱۸:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
      74 6
      پاسخ
      من مخالف سوابق تحصیلی هستم
    • پارسا IR ۱۹:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
      63 3
      پاسخ
      آقا من به عنوان دانش آموز یازدهمی میگم ناراضیم از این قانون جدید کنکور که امتحان نهایی سال یازدهم هم دخیل است چرا دانش آموز باید دو سال استرس کنکور داشته باشه به جای یه سال ً. تصحیح تست خیلی سر راست تره تو امتحان تشریحی سلیقه هم دخیله برای تصحیح کردنش
    • Masih IR ۲۰:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
      48 4
      پاسخ
      خب تکلیف مایی که نمره مون توی ترمیم خوب نشده چیه؟ کاش فرصت دوباره بدین خب ماهم آدمیم😭
    • مهدی IR ۲۱:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
      32 0
      پاسخ
      مسلم هست که دانش آموزان خیلی درگير مسائل قانونی نمی‌شوند، بزرگتر ها سرشون کلاه نمیره و مخالفت میکنن بخاطر عزيزانشون
    • فریبا IR ۲۲:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
      46 0
      پاسخ
      دانش اموزان پشت کنکوری مخصوصا مناطق محروم که آموزش وپرورش بدون اطلاع قبلی تراز معدل همه رو کم داده به خاطر کنکوری های ۱۴۰۲ پس چرا وزیر می گوید کسی به تراز معدل اعتراض نکرده ما همه معترضیم و خواهان تراز همسان با کنکوری های ۱۴۰۲ هستیم لطفا تراز پشت کنکوری ها را برگردانید.
    • IR ۲۲:۳۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
      54 0
      پاسخ
      یعنی ما دانش آموز نبودیم 😏لطفا حرف الکی نزن
    • زهرا IR ۲۲:۵۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
      51 1
      پاسخ
      چطور شما جناب زارعی انقدر راحت می توانید به میلیون ها کنکوری و نمایندگان مجلس توهین کنید؟؟ امار نظر سنجی صدا و سیما هم نشان داد ۸۵ درصد داوطلبان کنکور مخالف تاثیر قطعی معدل و موافق تاثیر مثبت معدل و بازگشت عمومی ها بودند.
    • هستی IR ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
      46 4
      پاسخ
      ما دانش آموزان مافیا نیستیم.طبق نظر سنجی های انجام شده طی دو سال اخیر 87 درصد کنکوری ها و خانواده ها مخالف مصوبه ی ناعادلانه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی بودند که به همت نمایندگان مردم لغو شد و دست مافیا معدل کوتاه شد طبق آیین نامه داخلی و حفظ شان و جایگاه مجلس خواستار اخراج فوری آقای زارعی هستیم.
    • علی IR ۲۳:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
      40 3
      پاسخ
      ما کنکوری خواستار لغو مصوبه ظالمانه کنکوری و بازگشت کنکور به حالت سابق هستیم! امسال به قدر کافی از این مصوبه ضربه خوردیم و شما اقای زارعی خیلی در حق ما کنکوری ها ظلم کردید خدا از شما نگذرد
    • فاطمه IR ۲۳:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۰
      46 1
      پاسخ
      پس ما ۸۵ درصد مخالف مصوبه شورا چی بودیم ؟
    • یه پشت کنکوری IR ۰۰:۰۰ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
      55 6
      پاسخ
      من پشت کنکوری ام بامعدل دیپلم ۱۹/۷۵وکتبی۱۸/۸۹وهزارتا ماجرا پیرامون ترمیم وشرایط کنکوروموردظلم قرارگرفتم چون عملابرای رشته های پزشکی حذف شدم وبااین طرح راهی نمیمونه حتی اگه خیلی تلاش کنم من معترضم وهرجا لازم باشه حاضرم ادله ام روبرای اثبات ظلم بودن این طرح مطرح کنم
    • کوروش IR ۰۱:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
      61 8
      پاسخ
      من خودم پشت کنکوری بودم و امسال ۲ بار کنکور دادمو ۹ تا امتحانم ترمیم زدم و با صراحت اعلام میکنم تاثیر معدل ظلمی است بر دانش آموزان و کنکوری ها بعضی دانش آموزا فکر میکنن اگه ب جای دروس عمومی , تاثیر معدل باشه کارشون راحت میشه و لازم نیست دروس عمومی رو کنکور بدن در حالی ک از سخت در اشتباهن
    • کوروش IR ۰۱:۵۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
      59 10
      پاسخ
      تاثیر معدل ایرادات خیلییی زیادی داره یکیش اینه ک شما نباید زیر ۱۹ بگیری اگه زیر ۱۹ بگیری با رشته های تاپ باید خداحافظی کنی شاید بگی خب ۲۰ میگیرم ولی شما به اندازه ی نمره ۲۰ مینویسی ولی ۱۷ میگیری ۱۸ میگیری چون قرار نیست بهت ۲۰ بدن و دیگه حق ترمیم دوباره هم نداری
    • کوروش IR ۰۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
      28 6
      پاسخ
      ایرادات کنکور ب راحتی قابل حله ولی حضرات ب دنبال قهرمان سازی میگردن تا حل مساله امسال شورای عالی انقلاب فرهنگی دنبال این بود ک جار بزنه کاری رو ک ۲۰ ساله هیچ دولتی نتونسته بود انجام بده رو ما انجام دادیم ما چقد خوبیییم کسی ب دنبال رفع ایرادات نیست
    • م ح IR ۰۲:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
      51 14
      پاسخ
      با این طرح تاثیر معدل فقط ما بیشتر استرس میگیریم ود حق ما که دانش آموز یا پشت کنکوری هستیم ضایع میشع #نه به تاثیر معدل #اری به عمومی ها
    • معلم ۳۰ سال خدمت ومحقق کشوری DK ۰۷:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
      16 53
      پاسخ
      اگه کنکور مثل امسال برگزار بشه مافیا کنکور بیچاره میشه امثال بهترین شیوه گزینش دانش آموز اجرایی شد امتحانات نهایی امسال سالم‌ترین آزمون بود
      • ماریا IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
        6 1
        شماکه معلم این کشوریدمیگیدسالم ترین امتحان نهایی،کلافاتحه آموزش وفرهنگ کشورخونده شده،شماخبرداری،امسال پرفروشترین غرفه نمایشگاه بین المللی،فقط انتشارات کتابهای نهایی بود؟این آیابغیرازمافیای نهایی است که ایجادکردن،؟حاشابه کرمت اگه بگی نه
    • IR ۰۸:۱۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
      11 41
      پاسخ
      کاملا درست است'بچه ها از کنکور وحشت دارند کنکور را بردارید اینجوری بهتره
    • علی IR ۰۸:۵۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
      21 7
      پاسخ
      متاسفانه تصمیمات کلان کشور براساس آزمون وخطا اعمال وسپس تصویب میشن. متاسفانه در تصمیمسازی وتصمیم گیری در ابتدا نظر کارشناسان وخبره و مردم را ملاک قرار نمیدن. اینهمه معلمین، کارشناسان، اساتید ودانش آموزان التماس کردند که کنکور را نباید حذف کرد، معدل دبیرستان مملو هست از بی عدالتی و... ولی متاسفانه
    • هاجر ابراهیمی IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
      16 63
      پاسخ
      سلام وخسته نباشی امسال کنکور حر ف نداشت عمومی حذف بشه بهتره
    • ۰۷:۱۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
      6 0
      پاسخ
      برگزاری ۱۰ تا امتحان نهایی در کنار کنکور به دانش آموزان استرس میده،تقلبات زیاد در حوزه امتحان نهایی صورت میگیره ،تصحیح سلیقه ای امتحان، عدم برابری امکانات مدارس غیرانتفاعی با مدارس دولتی و.. من کنکوری هستم و با وجود این ایراداتی که طرح تاثیر قطعی داره از طرح مجلس حمایت میکنم
    • الهام اکبری IR ۰۸:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
      5 0
      پاسخ
      تقدیر از نمایندگان فهیم مجلس انقلابی که صدای جوانان کنکوری ما شدند . برای جناب زارعی هم متاسفیم که بجای همدلی و درک موضوع جوانان ؛به جای دلگرمی و امیددادن به نسل جوان ؛به آنها و نمایندگان محترم بی احترامی نمودند
    • فاطمه US ۰۸:۲۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
      7 1
      پاسخ
      آقای زارعی شما ۸۵ درصد آرا رو جزو دانش آموز حساب نمیکنید؟البته لابد به گفته شما ما آدم به حساب نمیاییم که از جاتب ما حرف میزنید.لغو تاثیر قطعی معدل خواسته تمامی ما و خانواده هایمان هست.
    • Ftm US ۰۸:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
      7 0
      پاسخ
      گناه کسی که به هر دلیلی نتونسته وارد دانشگاه شه و حالا میخواد جبران کنه چیه؟چرا بخاطر یه اشتباه بزرگ و تاثیر قطعی نتونه تو کشور خودش تلاش کنه چرا از کشور خودش نا امید بشه؟همه ما خواستار لغو تاثیر قطعی معدل هستیم.امکانات مدارس سمپاد غیر انتفاعی با دولتی برابر نیست از لحاظ آموزشی فرقشان اندازه زمین تا
    • علی KR ۰۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۱۳
      0 0
      پاسخ
      توروخدا فرصت ترمیم معدل رو به دوبار افزایش بدید واقعا امسال به ما ظلم شد یک بار دیگه بهمون فرصت ترمیم معدل بدید😢
    • f.k IR ۰۰:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۵/۱۹
      2 0
      پاسخ
      تاثیر معدل از بهترین تصمیمات است. به نفع دانش آموزان و آموزش کشور.

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