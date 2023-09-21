هیچ کدام از مخالفان تأثیر سوابق در کنکور دانش آموز نبودند

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن زارعی رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزشی درباره قانون جدید مجلس درباره تأثیر نداشتن سابقه تحصیلی دانش آموزان در پذیرش کنکور اظهار کرد: در تأثیر سابقه تحصیلی در کنکور فقط کتاب و مدرسه دیده شده و این در حالی است که در گذشته در کنکور فقط ۴ ساعت تستزنی بود و کتاب درسی تأثیری در آن نداشت.
وی افزود: در این طرح ایراد میگرفتند که آزمونهای مدرسه به صورت استاندارد و در همه جای کشور یکسان برگزار نمیشود، ولی این طور نیست.
معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: برای تمییز رتبهها باید در تستهای کنکور پیچیدگی ایجاد شود بنابراین تستهای دشوار طرح میشوند اما این تمییز و تفکیک در سوالات تشریحی وجود دارد.
زارعی در پاسخ به این پرسش که چرا امسال مجلس به این موضوع ورود کرد، گفت: این دغدغه برای نمایندگان ایجاد شد که در این نوع پذیرش مناطق محروم نمرات پایینتر میآورند و ضرر میکنند، چون معلمان و امکانات آموزشی در همه جای کشور یکسان نیستند اما مگر در کنکور هم همین نبوده است؟! در مناطق محروم هم سهمیه بندی بوده است، اکنون در روش جدید پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه نمیتوان دهک بندی را در نظام آموزشی هم در نظر گرفت، گفت: در روستا و منطقه محروم هم ممکن است شخصی باشد که مثلاً گاوداری داشته باشد و دهک دهم باشد، اما فرزندش در همان روستا درس بخواند و در روستا و منطقه محروم تحصیل کند.
معاون وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: در طرح تأثیر سابقه تحصیلی در کنکور میگویند که مناطق محروم ضرر میکنند، چون از امکانات آموزشی برخوردار نیست، در جواب باید بگویم که حتی یک سوال خارج از کتاب هم نداشتهایم، کتاب مبنا است و در دسترس همه نیز قرار دارد. سوال سخت و پیچیدهای مطرح نکردیم، در سوالات پیچیده دانش آموز جواب را میداند اما نمیتواند پاسخ دهد. برای نمونه ۱۱ سوال هندسه را داشتیم که فقط این سوال این ویژگی را داشت.
زارعی افزود: پرسیدهاند که چرا در نظام حکمرانی و تصمیم گیری کشور این تزلزل وجود دارد؟! در پاسخ باید گفت که قبول داریم که این موضوع وجود دارد. همچنین نکته دیگر این است که در مجلس گفتند که زیرساخت نداریم و از ۳ سال آینده این طرح قابلیت پیاده سازی دارد.
معاون وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: اگر این قابلیت را نداشتیم، پس امتحانات نهایی چطور امسال برگزار شد؟ هیچ گزارشی از خدشه در امتحانات نهایی امسال نداشتیم و همه به سلامت آن تأکید دارند، به هیچ عنوان هیچ مداخلهای هم در حوزه تصحیح وارد نیست.
وی با تاکید بر اینکه اگر میگویند زیرساخت وجود ندارد، پس این شیوه امتحانات نهایی امسال چگونه انجام شد، خاطر نشان کرد: طراحان سوالات امتحانات نهایی ۷۲ ساعت در فضای قرنطینه ایزوله بودند، سوالات هم در همان قرنطینه رمز و به حوزههای امتحانی ارسال میشوند؛ یک اتاق قرنطینه هم در حوزههای امتحانی وجود دارد که پیش از شروع امتحان رمز ارسال میشود. همچنین رئیس حوزه هم پس از دریافت رمز، سوالات را تکثیر میکند و در پاکت میگذارند و سپس در جلسه توزیع میکند. سوالات هم شخصی سازی شده همان حوزه است و تصحیح هم بر اساس راهنمای تصحیح انجام میشوند.
وی افزود: هیچ آزمونی در سراسر کشور برگزار نمیشود که بدون کمک آموزش و پرورش صورت گیرد، حوزههای امتحانی همان مدارس ما هستند. این خطایی که نمایندگان کردند، خطای محاسباتی است. گوششان از اعتراضها پر بود. یک عدهای میخواستند که مصوبه را زمین بزنند، چراکه به دنبال منافع خودشان هستند و به فکر دانش آموز نیستند.
معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: کسانی که گفتند این شیوه برگزاری آزمون سراسری به ضرر ماست، یک نفرشان هم دانش آموز نبودند، حتی پشت کنکوری هم نبودند که درسشان تازه تمام شده باشد، اینها مدارک دانشگاهی داشتند و و اکنون به این نتیجه رسیدهاند که مسیر را اشتباه رفتهاند و حالا برگشتهاند تا دوباره در کنکور شرکت کنند. آنها میگویند نه یکبار بلکه چندبار فرصت ترمیم دروس را در اختیار ما بگذارید، خب هیچ عقل سلیمی این را نمیپذیرد و همین افراد رقیب دانش آموز در کنکور میشوند.
وی یادآور شد: این ظلم است که کارمند دخانیات زبان دانش آموز شود و حرفش را در مجلس بزند. طبق مصوبه آزمونهای پایههای دهم، یازدهم و دوازدهم به طور امتحانات نهایی برگزار میشود، اما هنوز قانون نشده است، باید به شورای نگهبان هم برود، حتی اگر این موضوع قانون هم شود، منافاتی با برگزاری آزمون نهایی در حال حاضر ندارد.
وی گفت: همچنین سوال پرسیدهاند که تکلیف دروس عمومی در طرح تأثیر سابقه تحصیلی دانش آموزان در پذیرش کنکور چه میشود که ما هم قبول داریم که این موضوع درست نیست و به دنبال اصلاح شیوه هستیم.
معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: گفته شده که استرس دانش آموز با این طرح کمتر میشود که در پاسخ باید گفت نفس و روح مصوبه هم در راستای کاهش استرس دانشآموزان بوده است.
زارعی با بیان اینکه استعدادها باید از کودکی شکوفا شود، گفت: نباید دنبال قالب فکری جامعه بود که فلان رشته را دانش آموز باید انتخاب کند و دیگران چه انتظاری از آنها دارند، بلکه باید شغل را با ویژگیها و سختیهایش در آینده بشناسند و طبق استعدادها و تواناییها انتخاب کنند.
وی همچنین از برگزاری کنکور اختصاصی دانشگاه فرهنگیان خبر داد و گفت: زمان برگزاری این آزمون قطعی نشده است و این اقدام برای بهمن ماه مناسب نیست.
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