اعلام نتایج اولیه کدرشته های خاص کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی معرفیشدگان چند برابر ظرفیت کدرشته محلهای دارای «شرایط خاص» دورههای کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفهای «ناپیوسته» و مهندسی فناوری و دورههای کارشناسی حرفهای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی مهرماه سال ۱۴۰۲ دانشگاه جامع علمی کاربردی اعلام شد.
اسامی رشته های دارای شرایط خاص پذیرش دوره کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی مهرماه سال ۱۴۰۲ در این لینک قابل مشاهده است.
همچنین اسامی رشته های دارای شرایط خاص پذیرش دوره کاردانی علمی کاربردی مهرماه سال ۱۴۰۲ در این لینک قابل مشاهده است.
متقاضیانی که اسامی آنان در سایت سازمان سنجش به عنوان معرفیشدگان چند برابر ظرفیت رشتههای دارای شرایط خاص در پذیرش دورههای کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفهای «ناپیوسته» و مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفهای «ناپیوسته» نظام آموزش مهارتی مهرماه سال ۱۴۰۲ دانشگاه جامع علمی کاربردی درج شده باید از امروز پنجشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ برای اطلاع از مدارک مورد نیاز، زمان و محل مصاحبه، معاینه، صلاحیتهای عمومی و سایر مراحل گزینش به سایت دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی www.uast.ac.ir مراجعه کنند.
عدم مراجعه برای شرکت در مراحل فوق، به منزله انصراف متقاضی از گزینش در کدرشتهمحل یا رشتهمحلهای انتخابی مربوط تلقی میشود و فرصت دیگری برای انجام مراحل مذکور وجود نخواهد داشت و هیچ تقاضایی قابل پذیرش نیست. لذا به متقاضیان تأکید میشود که در مهلت مقرر تعیین شده به محل ذیربط مراجعه کنند.
به هنگام گزینش نهایی در هر کدرشته محل اعلام شده در این اطلاعیه، متقاضیانی شرکت داده خواهند شد که نتیجه مصاحبه و سایر مراحل گزینش آنان توسط مراجع ذیربط تأیید شود.
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