  1. استانها
  2. اصفهان
۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ۱۳:۰۲

مدیرعامل آبفای استان اصفهان:

آبرسانی به مجتمع مسکونی گیوان جرقویه در اولویت آبفای اصفهان است

آبرسانی به مجتمع مسکونی گیوان جرقویه در اولویت آبفای اصفهان است

اصفهان- مدیر عامل آبفای استان اصفهان گفت: آبرسانی به مجتمع مسکونی گیوان نصرآباد شهرستان جرقویه در اولویت امور آبفای اصفهان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اکبریان در جریان بازدید از مجتمع مسکونی گیوان شهر نصرآباد شهرستان جرقویه در جمع خبرنگاران، آبرسانی به این مجتمع را از اولویت‌های آبفا دانست و اظهار داشت: این مجتمع به طور عمده برای اسکان محرومان در نظر گرفته شده و شامل ۳۰۵ واحد مسکونی است.

وی ادامه داد: تأسیسات آب برای ۱۱۶ واحد این مجتمع در فاز نخست از سال گذشته با مشارکت شهرداری انجام شد و واگذاری انشعاب آب به متقاضیان در حال اجرا است.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان اصفهان تصریح کرد: بر اساس توافقات صورت گرفته، مقرر شد تأمین لوله تعدادی از پلاک‌های مسکونی فاز دوم که به محرومان واگذار شده است توسط آبفای استان انجام و اجرای کامل لوله گذاری این مجتمع توسط شهرداری نصرآباد عملیاتی شود.

اکبریان با بیان اینکه منطقه جرقویه دارای گستردگی زیادی است اما اقدامات بسیار مؤثری نیز در آن صورت گرفته است، تاکید کرد: پیگیری انشعابات غیر مجاز، وصول مطالبات، تعویض کنتورهای فرسوده، مشارکت با دهیاری‌ها به منظور آسفالت ترانشه‌ها، افزایش ظرفیت خطوط انتقال و توجه به بحث تله متری از اولویت‌هایی است که باید در دستور کار مسئولان این شهرستان قرار گیرد.

کد مطلب 5891398

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها