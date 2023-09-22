آبرسانی به مجتمع مسکونی گیوان جرقویه در اولویت آبفای اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اکبریان در جریان بازدید از مجتمع مسکونی گیوان شهر نصرآباد شهرستان جرقویه در جمع خبرنگاران، آبرسانی به این مجتمع را از اولویت‌های آبفا دانست و اظهار داشت: این مجتمع به طور عمده برای اسکان محرومان در نظر گرفته شده و شامل ۳۰۵ واحد مسکونی است.

وی ادامه داد: تأسیسات آب برای ۱۱۶ واحد این مجتمع در فاز نخست از سال گذشته با مشارکت شهرداری انجام شد و واگذاری انشعاب آب به متقاضیان در حال اجرا است.

مدیرعامل آب و فاضلاب استان اصفهان تصریح کرد: بر اساس توافقات صورت گرفته، مقرر شد تأمین لوله تعدادی از پلاک‌های مسکونی فاز دوم که به محرومان واگذار شده است توسط آبفای استان انجام و اجرای کامل لوله گذاری این مجتمع توسط شهرداری نصرآباد عملیاتی شود.

اکبریان با بیان اینکه منطقه جرقویه دارای گستردگی زیادی است اما اقدامات بسیار مؤثری نیز در آن صورت گرفته است، تاکید کرد: پیگیری انشعابات غیر مجاز، وصول مطالبات، تعویض کنتورهای فرسوده، مشارکت با دهیاری‌ها به منظور آسفالت ترانشه‌ها، افزایش ظرفیت خطوط انتقال و توجه به بحث تله متری از اولویت‌هایی است که باید در دستور کار مسئولان این شهرستان قرار گیرد.