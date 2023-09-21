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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۲۱:۳۷

وزیر ارشاد:

تولید کاغذ یارانه ای داخلی به ۸۰ هزار تن رسیده است

تولید کاغذ یارانه ای داخلی به ۸۰ هزار تن رسیده است

ایلام-وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه کشور از لحاظ کاغذ یارانه ای به خودکفایی رسیده است، گفت: تولید کاغذ یارانه ای از پنج هزار تن به ۸۰ هزار تن افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی اسماعیلی شامگاه پنجشنبه در نشست با جمعی از فعالان فرهنگی استان ایلام اظهار کرد: بهای کاغذ ایرانی نصف قیمت کاغذ خارجی و دارای کیفیت و مرغوبیت مطلوب است و هر ماه ثبت نام برای یک هزار تن کاغد یارانه‌ای ایرانی انجام می‌گیرد.

وی افزود: برنامه ۱۲۴ اقدامی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت سیزدهم بارگذاری شده است که در قالب این برنامه فعالیت‌های مرتبط به وزارتخانه تدوین شده است.

وی به حمایت وزارتخانه از اصناف مختلف فرهنگ، هنر و رسانه تاکید کرد و ادامه داد: در قالب صندوق‌های امید، هنر و شکوفایی تسهیلات کم بهره به اصناف تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پرداخت می‌شود.

وی اضافه کرد: طرح نظام جامع روزنامه نگاری هنوز به صحن مجلس نرفته است و بعد از سال‌ها از تدوین این طرح که مسکوت مانده بود، توسط دولت سیزدهم در مراحل بررسی کارشناسانه و رفع اشکال جهت طرح در صحن مجلس قرار گرفت.

اسماعیلی بیان کرد: حوزه فعالیت رسانه‌ها و فعالان این حوزه در یک فرآیند ضابطه مند باید مدیریت شود و فعالان این عرصه از مزایایی چون بیمه و رسانه‌های مکتوب از کاغذ یارانه‌ای برخوردار شوند.

به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در برنامه هفتم توسعه و در برنامه‌های عادی و روتین وزارتخانه حمایت ویژه از مؤسسات قرآنی در دستور کار است.

وی در مورد استان ایلام هم توضیح داد: ساخت حداقل ۲ فیلم فاخر با محتوای استان ایلام در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد که و در این راستا فیلم نامه‌هایی توسط نویسندگان و فیلمنامه نویسان داخل استان نگارش و در تولید این فیلم‌ها از توان هنرمندان بومی استان هم بهره گیری شود.

اسماعیلی به همسایگی ایلام با سه استان همجوار عراق اشاره کرد و گفت: فعالان فرهنگی استان طرح‌های قابل اجرا و دارای محتوای غنی را برای برقراری ارتباط فرهنگی با این استان‌های سه گانه تدوین و ارائه کنند.

وی با بیان اینکه تمدن بسیار کهن ایلام و وجود چهره‌های شاخص قرون گذشته تا کنون در این استان مهم و قابل توجه است و در این خصوص با همکاری شهرداری دفتر انجمن مفاخر راه اندازی شود.

کد مطلب 5891429

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