استان زنجان با کمبود پایگاه امداد جاده ای مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر ، حکمتالله هاشمی روز پنج شنبه در دیدار با مصطفی طاهری نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته دفاع مقدس افزود: هلالاحمر طرح کسری خدمت سربازی نجاتگران فعال پایگاههای امداد و نجات جاده ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.
هاشمی با بیان اینکه این طرح در کمیسیون تلفیق مصوب شده است، اظهارداشت: انتطار داریمنمایندگان مجلس در صحن علنی به این مهم رای دهند که بر اساس آن به ازای هر سال فعالیت نجاتگران یک تا ۲ ماه از خدمت سربازی آنها کسر شود.
وی ادامه داد: با تصویب این طرح بسیاری از نجاتگران جوان هلال احمر با انگیزه مضاعفی به هموطنان خدمات خواهند داد.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: در حال حاضر بیش از یکهزار نجاتگر در این استان بر اساس ثبت در سامانه با هلال احمر همکاری دارند.
هاشمی به ماده ۲۳ اساسنامه جمعیت هلالاحمر اشاره کرد و ادامه داد: تقاضا داریم این ماده اصلاح شود چرا که بر اساس آن دریافت حقوق به تبعیت از قانون استخدام کشوری است که دریافتی ها بسیار پایین است.
وی افزود: انتطار می رود حقوق کارکنان هلال احمر بر اساس قانون خاص تعیین شود که با تحقق این مهم جهشی در دستمزد و معیشت پرسنل ایجاد خواهد شد.
مدیر عامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان گفت: انتطار داربم نمایندگان مجلس از این طرح حمایت کنند چرا که نیروهای هلال احمر زحمتکش و فعال برای آرایه خدمات به هموطنان هستند.
هاشمی تاکید کرد: قانون در اساسنامه خلاء دارد که باید تخصیص ۴۲ درصد از نیم درصد حق ثبت اسناد رسمی به هلال احمر انجام شود.
وی اظهارداشت: تخصیص این میزان حق ثبت به هلال احمر حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی را می طلبد.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: با تحقق حق ثبت به هلال احمر اعتبارات این مجموعه افزایش یافته و به لحاظ تجهیزات و خودرویی وضعیت مناسبی خواهد داشت.
هاشمی تاکید کرد: در استان ۱۰ پایگاه امداد و نجات جاده ای به لحاظ آمایش سرزمینی کسری داریم.
وی ادامه داد: انتظار داریم در استان حداقل برای احداث ساختمان ۲ پایگاه امدادی کمک های مالی انجام شود.
گفتنی است، مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان در ادامه این دیدار گزارشی از اقدامات و عملکرد ۶ ماهه نخست سالجاری ارائه داد و مقرر شد بولتنی از فعالیت های انجام شده به نمایندگان مجلس ارائه شود.
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