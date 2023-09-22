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۳۱ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۲۸

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس اعلام کرد؛

عبور انقلاب اسلامی از چالش‌ها مرهون حماسه دفاع مقدس است

عبور انقلاب اسلامی از چالش‌ها مرهون حماسه دفاع مقدس است

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در بیانیه ای به مناسبت هفته دفاع مقدس، عبور قدرتمندانه انقلاب اسلامی از چالش‌ها را مرهون جاری بودن حماسه دفاع مقدس در متن جامعه ایرانی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در بیانیه‌ای با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و چهل و سومین سالروز آغاز مقاومت و پایداری افتخار آمیز ملت ایران در جنگ تحمیلی ۸ ساله؛ عبور قدرتمندانه انقلاب اسلامی از چالش‌ها و بحران سازی های دشمنان و نیل نظام جمهوری اسلامی به قله‌های رفیع و افتخارآمیز پیشرفت و تعالی را مرهون جاری بودن حماسه دفاع مقدس در متن جامعه ایرانی دانست.

در بیانیه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس به مناسبت هفته دفاع مقدس آمده است:

سی و یکم شهریور هر سال یادآور طلیعه یکی از تابناک‌ترین و افتخار آمیزترین مقاطع تاریخی در حیات ملت ایران بوده و فرصتی برای بازخوانی چگونگی شکستن تابوی شکست‌ناپذیری ابرقدرت‌های استکباری برابر قدرت معنویت و اراده انقلابی نسل خمینی (ره) به شمار می‌رود.

تمسک به فرهنگ و ارزش‌های دفاع مقدس نیاز همیشگی جامعه ایران- به ویژه نسل جوان و آینده ساز کشور- برای تداوم راه پر فروغ شهیدان و حماسه سازان انقلاب اسلامی توصیف شده است و جاری بودن روح مقاومت و دفاع مقدس در جامعه، سرمایه‌ای پایان ناپذیری را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داده است که طی ۳۵ سال اخیر انقلاب اسلامی را در مواجهه با چالش‌ها، بحران‌ها و مشکلات تحمیلی ناشی از سناریوهای جبهه معاندین نظام به ویژه در عرصه تحریم‌ها و تهدیدهای استکباری به سلامت عبور دهد.

قدرت بازدارندگی دفاعی و بالندگی علمی امروز جمهوری اسلامی که جایگاه برتر منطقه‌ای و ایفای نقش بازیگری فرامنطقه‌ای را برای ایران رقم زده و قدرت‌های بین المللی را به تکریم و تحسین کشور و شکل دادن یک فرایند رقابتی نوین برای تعامل و همکاری با نظام وادار ساخته است، محصول حماسه جهاد و شهادت طلبی تربیت یافتگان مکتب ولایت فقیه در هشت سال دفاع مقدس و مقاطع پس از آن است.

همچنین این بیانیه در پایان با پاسداشت یاد و خاطره شهدا و حماسه سازان ۸ سال دفاع مقدس و تجدید میثاق با امام شهیدان خمینی کبیر (ره) و بیعت با خلف صالح ایشان مقام عظمای ولایت و رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) و دعوت از اقشار و آحاد ملت ایران برای حضور پرشور و گسترده در آئین‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سراسر کشور آورده است: ملت عظیم‌الشأن ایران بر اساس تجارب و عبرت‌های تاریخی جنگ تحمیلی ۸ ساله استکبار جهانی با بصیرت و هوشمندی و الهام از تعالیم و رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) راهبرد وحدت را ضامن شکست راهبرد دشمن برای ایجاد اختلاف و تفرقه و ترویج دروغ و شایعه دانسته و با پیگیری آگاهانه این راهبرد، نقشه دشمنان در عرصه جنگ شناختی و ترکیبی و نبرد تمام عیار در فضای مجازی که در پی القای ناامیدی و بن بست و آسیب زدن به اعتماد ملی و سرمایه اجتماعی نظام است را خنثی و در ۳۵ سال پس از دفاع مقدس با صدای رسا به آنان یادآور خواهد شد در قبال ایران و ایرانی همچنان دچار خطای محاسباتی هستند و در صورت هرگونه اقدام برای تعرض و تعدی به این سرزمین با پاسخ‌های ویرانگر و پشیمان کننده مواجه خواهند شد.

کد مطلب 5891545

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