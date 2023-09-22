به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در بیانیه‌ای با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و چهل و سومین سالروز آغاز مقاومت و پایداری افتخار آمیز ملت ایران در جنگ تحمیلی ۸ ساله؛ عبور قدرتمندانه انقلاب اسلامی از چالش‌ها و بحران سازی های دشمنان و نیل نظام جمهوری اسلامی به قله‌های رفیع و افتخارآمیز پیشرفت و تعالی را مرهون جاری بودن حماسه دفاع مقدس در متن جامعه ایرانی دانست.

در بیانیه بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس به مناسبت هفته دفاع مقدس آمده است:

سی و یکم شهریور هر سال یادآور طلیعه یکی از تابناک‌ترین و افتخار آمیزترین مقاطع تاریخی در حیات ملت ایران بوده و فرصتی برای بازخوانی چگونگی شکستن تابوی شکست‌ناپذیری ابرقدرت‌های استکباری برابر قدرت معنویت و اراده انقلابی نسل خمینی (ره) به شمار می‌رود.

تمسک به فرهنگ و ارزش‌های دفاع مقدس نیاز همیشگی جامعه ایران- به ویژه نسل جوان و آینده ساز کشور- برای تداوم راه پر فروغ شهیدان و حماسه سازان انقلاب اسلامی توصیف شده است و جاری بودن روح مقاومت و دفاع مقدس در جامعه، سرمایه‌ای پایان ناپذیری را در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار داده است که طی ۳۵ سال اخیر انقلاب اسلامی را در مواجهه با چالش‌ها، بحران‌ها و مشکلات تحمیلی ناشی از سناریوهای جبهه معاندین نظام به ویژه در عرصه تحریم‌ها و تهدیدهای استکباری به سلامت عبور دهد.

قدرت بازدارندگی دفاعی و بالندگی علمی امروز جمهوری اسلامی که جایگاه برتر منطقه‌ای و ایفای نقش بازیگری فرامنطقه‌ای را برای ایران رقم زده و قدرت‌های بین المللی را به تکریم و تحسین کشور و شکل دادن یک فرایند رقابتی نوین برای تعامل و همکاری با نظام وادار ساخته است، محصول حماسه جهاد و شهادت طلبی تربیت یافتگان مکتب ولایت فقیه در هشت سال دفاع مقدس و مقاطع پس از آن است.

همچنین این بیانیه در پایان با پاسداشت یاد و خاطره شهدا و حماسه سازان ۸ سال دفاع مقدس و تجدید میثاق با امام شهیدان خمینی کبیر (ره) و بیعت با خلف صالح ایشان مقام عظمای ولایت و رهبری حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) و دعوت از اقشار و آحاد ملت ایران برای حضور پرشور و گسترده در آئین‌های گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سراسر کشور آورده است: ملت عظیم‌الشأن ایران بر اساس تجارب و عبرت‌های تاریخی جنگ تحمیلی ۸ ساله استکبار جهانی با بصیرت و هوشمندی و الهام از تعالیم و رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) راهبرد وحدت را ضامن شکست راهبرد دشمن برای ایجاد اختلاف و تفرقه و ترویج دروغ و شایعه دانسته و با پیگیری آگاهانه این راهبرد، نقشه دشمنان در عرصه جنگ شناختی و ترکیبی و نبرد تمام عیار در فضای مجازی که در پی القای ناامیدی و بن بست و آسیب زدن به اعتماد ملی و سرمایه اجتماعی نظام است را خنثی و در ۳۵ سال پس از دفاع مقدس با صدای رسا به آنان یادآور خواهد شد در قبال ایران و ایرانی همچنان دچار خطای محاسباتی هستند و در صورت هرگونه اقدام برای تعرض و تعدی به این سرزمین با پاسخ‌های ویرانگر و پشیمان کننده مواجه خواهند شد.