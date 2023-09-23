نبنزیا: روسیه با کشورهای غیردوست ارتباط غیررسمی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل اعلام کرد که امکان قطع کامل ارتباط با نمایندگان کشورهای غیردوست در سازمان ملل وجود ندارد.

«واسیلی نبنزیا» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد روز شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که مسکو با کشورهای غیردوست خود ارتباط غیررسمی دارد.

نماینده روسیه در سازمان ملل یادآور شد که چنین ارتباط‌هایی به امور مختلف و مسائل سیاسی مربوط می شود.

نماینده روسیه در سازمان ملل ادامه داد که چنین ارتباطاتی هر روز در سطح کارشناسان و مقامات ارشد ادامه دارد.

نبنزیا در عین حال تاکید کرد که برخی از کشورهای اروپایی از دستور اتحادیه اروپا در خصوص عدم حفظ روابط با روسیه پیروی کردند.

این دیپلمات ارشد روسی گفت که با این حال، افراد منطقی‌تری در میان همکاران اروپایی روسیه وجود دارند که این دستور را نادیده می‌گیرند.