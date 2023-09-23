  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۱۲

نبنزیا: روسیه با کشورهای غیردوست ارتباط غیررسمی دارد

نبنزیا: روسیه با کشورهای غیردوست ارتباط غیررسمی دارد

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل اعلام کرد که ارتباطی غیررسمی میان نمایندگی این کشور در نیویورک و دیگر کشورهای غیردوست وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل اعلام کرد که امکان قطع کامل ارتباط با نمایندگان کشورهای غیردوست در سازمان ملل وجود ندارد.

«واسیلی نبنزیا» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد روز شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که مسکو با کشورهای غیردوست خود ارتباط غیررسمی دارد.

نماینده روسیه در سازمان ملل یادآور شد که چنین ارتباط‌هایی به امور مختلف و مسائل سیاسی مربوط می شود.

نماینده روسیه در سازمان ملل ادامه داد که چنین ارتباطاتی هر روز در سطح کارشناسان و مقامات ارشد ادامه دارد.

نبنزیا در عین حال تاکید کرد که برخی از کشورهای اروپایی از دستور اتحادیه اروپا در خصوص عدم حفظ روابط با روسیه پیروی کردند.

این دیپلمات ارشد روسی گفت که با این حال، افراد منطقی‌تری در میان همکاران اروپایی روسیه وجود دارند که این دستور را نادیده می‌گیرند.

کد مطلب 5892655

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها