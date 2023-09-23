به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» در گزارشی به مناسبت روز ۳۱ شهریور (آغاز هفته دفاع مقدس) که با دستاوردهای ارتش در حوزه تجهیزات و سامانه‌های مختلفی از جمله نمایش انواع مختلفی از پهپادهای رزمی با برد رادیویی بلند پایان یافت واکنش نشان داد.

این روزنامه عبری در گزارشی به توانمندی خیره کننده ایران در کلاس پهپادهای برد بلند مدرن و موشک‌های بالستیک هایپرسونیک (فرا صوت) پرداخت و با ابراز نگرانی از خانواده پنهانکار شاهد، مهاجر و آرش که توانایی بُرد پروازی ۲ هزار کیلومتر به مدت ۲۴ ساعت و تحمل ۳۰۰ کیلوگرم بار یعنی دو برابر ظرفیت پهپاد مهاجر ۶ است، به مقامات صهیونیستی هشدار داد.

این گزارش در ادامه به نطق کوبنده حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان در مراسم رژه نیروهای مسلح بر ضرورت آمادگی نیروهای مسلح در صیانت از امنیت منطقه و گزینه مقاومت در برابر دشمنان اشاره کرد و مقامات صهیونیستی را بیش از پیش بر هوشیاری از تهدیدات تهران فرا خواند.

گفتنی است این روزنامه عبری با اشاره به وجود «بنرهای حاوی شعار علیه آمریکا و اسرائیل» در جریان رژه نظامی روز جمعه افزود: در این مراسم پوسترهایی بود که به زبان عبری و انگلیسی به اسرائیلی‌ها هشدار می‌داد «پناهگاه‌های خود را آماده کنید.»

در همین راستا، روزنامه «تایمز آو اسرائیل» در گزارشی با پوشش مراسم نیروهای مسلح کشورمان نوشت: ایران روز جمعه در جریان یک رژه نظامی که مملو از بنرهایی بود که اسرائیل را تهدید می‌کرد، «دور-بردترین پهپاد جهان» را به نمایش گذاشت.

این روزنامه صهیونیستی ادامه داد: این پهپاد یکی از تجهیزات نظامی هوایی و موشک‌هایی بود که نیروهای ایران در مراسمی در تهران به مناسبت سالگرد جنگ ایران و عراق در دهه ۱۹۸۰ به نمایش گذاشتند و هفته‌ها پس از رونمایی جمهوری اسلامی ایران از هواپیمای بدون سرنشینی انجام گرفت که گفته می‌شود می‌تواند برای ۲۴ ساعت در آسمان باقی بماند.

مراسم رژه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران صبح جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ با حضور ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری، سرلشکر پاسدار محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، امیر سرلشکر سید رحیم موسوی، فرمانده کل ارتش، سرلشکر پاسدار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح در جوار حرم مطهر امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این مراسم پهپاد آموزشی سفیر، پهپاد مهاجر ۲، پهپاد کمان ۲۲، موشک فکور ۹۰ هواپایه، موشک قادر هواپایه، موشک ستار و قائم، بمب هوشمند قاصد، پهپاد جنگ الکترونیک صحاب و شاهین، سامانه اخلالگر باند V/UHF و همچنین شیلتر مخابراتی، سامانه پرتاب موشک برد بلند ولایت ۳، اژدر مارک ۴۶، اژدر اکسیژنی، اژدر الکتریکی، مین صدف، مین انفطار، مین کوسه، پهپاد باور ۵، پهپاد آرش، پهپاد صادق، پهپاد ابابیل ۵، پهپاد چمروش، پهپاد یسیر، پهپاد هما و زیردریایی السابحات ۱۵ از تجهیزاتی بودند که از سوی یگان‌های متعلق به نیروی هوایی و نیز نیروی دریایی ارتش به نمایش گذاشته شد.