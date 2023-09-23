پاسخ عجیب استاندار تهران درباره سرنوشت کمربندی صالحیه

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری، استاندار تهران در حالی که روز شنبه برای افتتاح پروژه سینما عازم صالحیه شده بود که با انتقادهای جدی یک عضو شورای این شهر درباره بلاتکلیف ماندن کمربندی صالحیه به واوان روبرو شد.

مریم شکری تنهای بانوی شورای شهر صالحیه در حضور استاندار تهران با اشاره به اینکه مشکل کمربندی صالحیه به واوان با سخنرانی حل نمی‌شود، گفت: در این شهرستان بزرگ‌ها خوب بزرگی نمی‌کنند و به جای مسائل کلیدی به حاشیه می‌پردازند.

نکته عجیب ماجرا آنجایی بود که وقتی خبرنگار مهر از وی سوال کرد، تکلیف پروژه معطل مانده صالحیه به واوان چه می‌شود، استاندار در پاسخ به این پرسش گفت: از این سوال‌ها از من نکنید.