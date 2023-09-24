تقدیر گوترش از ابتکارات ایران در دیدار با امیرعبداللهیان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان عصر روز شنبه با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در مقر این سازمان در نیویورک دیدار و گفتگو کرد.

امیرعبداللهیان در این دیدار گوترش را در جریان روندها و پیشرفت‌های خوب حاصله در روابط ایران با همسایگان و برخی کشورهای عربی و اسلامی قرار داد.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تبادل زندانیان با آمریکا و آزاد سازی دارایی‌های مسدود شده ایران در کره جنوبی، گفت: در خصوص برجام همواره با شما مشورت‌های خوبی داریم. تبادل پیام‌ها با آمریکا ادامه دارد و طرح سلطان عمان هم همچنان روی میز هست و اگر طرف‌های مقابل آماده باشند، ما برای بازگشت به برجام جدی هستیم تا در چارچوب ابتکار عمان همه طرف‌ها به تعهدات خود در برجام برگردند.

وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص همکاری‌ها با آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز گفت؛ هروقت آژانس در چارچوب فنی عمل می‌کند، امور در مسیر درست پیش می‌رود. اما هر وقت دیگران نظرات سیاسی خود را بر مسائل حرفه ای آژانس ترجیح می‌دهند، اوضاع خراب می‌شود. امیرعبداللهیان گفت بمب هسته‌ای در دکترین ایران جایی ندارد.

وزیر امور خارجه کشورمان در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: دکتر رئیسی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابتکاراتی را مطرح کردند. از جمله بخش مهمی از سخنرانی ایشان مربوط به ضرورت حمایت از بنیان خانواده بود و لازم است در چارچوب سازمان ملل در زمینه حفاظت از بنیان خانواده سازوکاری داشته باشیم.

وزیر امور خارجه کشورمان در زمینه بحران اوکراین نیز ضمن تشریح مواضع اصولی کشورمان گفت: ما به تمامیت ارضی کشورها از جمله اوکراین پایبندیم و جنگ را راه حل نمی‌دانیم.

گوترش دبیرکل سازمان ملل نیز ضمن اظهار خرسندی از این دیدار و تشکر از به اشتراک گذاشتن نکات گفته شده توسط وزیر امور خارجه کشورمان گفت دیدار خوبی با آقای دکتر رئیسی داشتم.

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وی افزود از ابتکارات دیپلماتیک شما در حل و فصل مشکلات، رفع موانع و توسعه روابط با کشورها تشکر می‌کنم.