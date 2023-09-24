به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه از بازگرداندن نیروهای خود از نیجر خبر داد و در این ارتباط گفت: «تصمیم گرفتیم سفیر خود را از نیجر خارج کنیم و به روابط نظامی خود با نیجر پایان دهیم.»

رئیس جمهور فرانسه در ادامه افزود که سفیر ما در نیامی طی ساعات آینده به پاریس بازخواهد گشت.

به گفته ماکرون همچنین ۱۵۰۰ سرباز فرانسوی در هفته‌ها و ماه‌های آینده نیجر را ترک خواهند کرد.

رئیس جمهور فرانسه تاکید کرد که نیروهای ما تا پایان سال از نیجر خارج خواهند شد.

ساعاتی پیش از این نیز، سازمان هواپیمایی کشوری وابسته به شورای نظامی در نیجر از ممنوعیت عبور هواپیماهای فرانسوی از حریم هوایی این کشور خبر داد. بر اساس بیانیه‌ای که در سایت آژانس ایمنی ناوبری هوایی آفریقا منتشر شد، شورای نظامی نیجر تصمیم گرفت پرواز هواپیماهای فرانسوی بر فراز حریم هوایی این کشور آفریقایی را ممنوع کند.

طبق این بیانیه، حریم هوایی نیجر به روی همه پروازهای تجاری داخلی و بین المللی باز است، به استثنای هواپیماهای فرانسوی یا هواپیماهای اجاره شده توسط فرانسه، از جمله هواپیماهایی که متعلق به ناوگان ایرفرانس هستند.

این تحول در حالی است که سخنگوی شورای نظامی حاکم بر نیجر اعلام کرد که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد با همکاری فرانسه از شرکت نمایندگان نیجر در مجمع عمومی سازمان ملل جلوگیری کرد.

«آمادو عبدالرحمان» در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی« RTN» گفت: دبیر کل سازمان ملل متحد با تبانی با فرانسه و سران کشورهای مجمع اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) با ممانعت نماینده نیجر از شرکت در هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مأموریت خود را به عنوان دبیرکل انجام نداد.

وی در این باره افزود که اعضای نظامی حاکم بر نیجر قویاً این تصمیم دبیرکل سازمان ملل متحد را محکوم می‌کنند و آن را به عنوان مداخله در امور داخلی نیجر می‌دانند.

پس از کودتا، احساسات ضد فرانسوی در نیجر افزایش یافته است. احساسات ضد فرانسوی بویژه پس از اینکه فرانسه دستور شورای نظامی نیجر را برای خارج کردن سفیر خود را نادیده گرفت، تشدید شده است.

در جریان اعتراضات نیز در خارج از پایگاه نظامی فرانسه، معترضان گلوی یک بز را که لباسی به رنگ فرانسوی پوشیده بود، بریدند و تابوت‌هایی را که با پرچم فرانسه پوشانده شده بود، حمل کردند و صفی از سربازان نیجر به آن نگاه کردند. برخی دیگر تابلوهایی را حمل می‌کردند که از فرانسه خواسته بود که نیجر را ترک کند. خبرنگاران رویترز گفتند که این بزرگترین گردهمایی علیه فرانسه از زمان کودتا بوده است که نشان می‌دهد حمایت از حکومت نظامی - و تمسخر فرانسه – همچنان پررنگ است.

نیروهای گارد ریاست جمهوری نیجر ۲۶ ژوئیه (۴ مرداد) محمد بازوم رئیس جمهور این کشور را در داخل کاخ ریاست جمهوری در بازداشت قرار دادند و سپس او را از مقامش برکنار کردند. کودتاچیان نیجر روز جمعه ۶ مرداد ۲۸ ژوئیه، ژنرال عبدالرحمن چیانی را به عنوان رئیس شورای انتقالی این کشور منصوب کردند.

نیجر با ۱.۳ میلیون کیلومترمربع مساحت، پهناورترین کشور در منطقه غرب آفریقاست و اکثریت جمعیت ۲۴ میلیون نفری آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند. نیجر هر چند یکی از فقیرترین کشورهای جهان است اما از بزرگ‌ترین ذخایر اورانیوم نیز برخوردار است. این کشور تا سال ۱۹۶۰ مستعمره فرانسه بود و در این سال استقلال خود را از این کشور اعلام کرد.

*محمدعلی صفاریان