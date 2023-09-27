سفیر فرانسه در نیجر به پاریس بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره به نقل از آژانس فرانس پرس اعلام کرد که سفیر پاریس از کشور نیجر به فرانسه بازگشته است.

بر اساس اعلام الجزیره، وزارت خارجه فرانسه امروز چهارشنبه در بیانیه ای این خبر را تأیید کرد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه فرانسه در این خصوص آمده است که «سیلوین اتی» سفیر فرانسه امروز وارد پاریس شده است.

گزارش های رسانه ای در این خصوص حاکیست که «سیلوین اتی» ابتدا از نیامی پایتخت نیجر وارد کشور چاد شده و از آنجا به پاریس بازگشته است.

این در حالیست که «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه دوم مهر ماه از بازگرداندن نیروهای این کشور از نیجر خبر داد و در این ارتباط گفت: تصمیم گرفتیم سفیر خود را از نیجر خارج کنیم و به روابط نظامی مان با نیجر پایان دهیم.

به گفته ماکرون همچنین ۱۵۰۰ سرباز فرانسوی در هفته‌ ها و ماه‌ های آینده نیجر را ترک خواهند کرد.

این تحول در حالی است که سخنگوی شورای نظامی حاکم بر نیجر پیشتر اعلام کرده بود که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد با همکاری فرانسه از شرکت نمایندگان نیجر در مجمع عمومی سازمان ملل جلوگیری کرد.

«آمادو عبدالرحمان» در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی« RTN» گفت: دبیر کل سازمان ملل متحد با تبانی با فرانسه و سران کشورهای مجمع اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (ECOWAS) با ممانعت نماینده نیجر از شرکت در هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مأموریت خود را به عنوان دبیرکل انجام نداد.

پس از کودتا، احساسات ضدفرانسوی در نیجر افزایش یافته است. احساسات ضدفرانسوی به ویژه پس از اینکه فرانسه دستور شورای نظامی نیجر را برای خارج کردن سفیر خود را نادیده گرفت، تشدید شد.

در جریان اعتراضات نیز در خارج از پایگاه نظامی فرانسه، مردم نیجر تابوت‌هایی را که با پرچم فرانسه پوشانده شده بود، حمل کردند و صفی از سربازان نیجر به آن نگاه کردند. برخی دیگر تابلوهایی را حمل می‌کردند که از فرانسه خواسته بود که نیجر را ترک کند. خبرنگاران رویترز گفتند که این بزرگترین گردهمایی علیه فرانسه از زمان کودتا بوده است که نشان می‌دهد حمایت از حکومت نظامی - و تمسخر فرانسه – همچنان پررنگ است.

نیروهای گارد ریاست جمهوری نیجر ۲۶ ژوئیه (۴ مرداد) محمد بازوم رئیس جمهور این کشور را در داخل کاخ ریاست جمهوری در بازداشت قرار دادند و سپس او را از مقامش برکنار کردند. کودتاچیان نیجر روز جمعه ۶ مرداد ۲۸ ژوئیه، ژنرال عبدالرحمن چیانی را به عنوان رئیس شورای انتقالی این کشور منصوب کردند.