محمدصادق باطنی رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما درباره برنامه‌های اربعین در شبکه کودک و امید به خبرنگار مهر بیان کرد: در شبکه کودک برنامه «سر سفره خدا» را داریم که سال های گذشته هم در این ایام در پیاده روی اربعین حضور داشت.

وی ادامه داد: این برنامه در شبکه کودک هر روز ساعت ۸ شب تا خود اربعین پخش می شود. پخش برنامه از شب گذشته شروع شده که مجریان در کاظمین بودند و شب های بعد از کربلا به آنتن می رسد.

باطنی با اشاره به تیم این برنامه یادآور شد: احسان مهدی و حامد مدرس مثل همیشه در برنامه حضور دارند، آزاده آل ایوب و مرشد میرزا علی هم هر شب همراهی می کنند. تمرکز برنامه روی سوره فتح است و نگاهی داریم به بحث پیروزی مومنان در جنگ یا فلسطین و غزه که طبق روال برنامه این مضامین قرآنی و انسانی به نمایش تبدیل می شد.

وی در ادامه به برنامه ای دیگر اشاره و بیان کرد: در شبکه امید برنامه «رفیق» با تمرکز بر مجموع اتفاقاتی که با محوریت نوجوانان در اربعین رخ می دهد، پخش می شود. عوامل این برنامه با کاروان ها همراه می شوند و تشکل ها و مجموعه های نوجوانانه که راهی سفر اربعین شده اند بخش ویژه برنامه است. محسن محبی اجرای این ویژه برنامه مفصل را بر عهده دارد که از دیشب ۱۷ مرداد شروع شده است و هر روز ساعت ۱۸ تا ۲۱ شب در سه ساعت زنجیره ای از اتفاقات مختلف را به تصویر می کشیم.

وی درباره جلوگیری از افتادن ریتم برنامه اظهار کرد: این سه ساعت متنوع است و حس می کنید چند برنامه می بینید چون یکی از آسیب های آنتن در این ایام همین است که همه آنتن را برنامه های اربعین پر می کند اما آنتن شبکه امید فقط در این سه ساعت تمرکزش روی اربعین است.

رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما در پایان عنوان کرد: در این سه ساعت از مستند تا ارتباط زنده و ارتباط با راهپیمایی و ... را داریم، برنامه ای اختصاصی هم در تهران تولید شده است که با آنها هم ارتباط می گیریم. تلاش داریم همه اتفاقات مرتبط با نوجوان را در این روزها پوشش دهیم.