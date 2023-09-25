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۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۲۳

برای اولین بار؛

۳۰۰۰ ملکه زنبور عسل در رامهرمز تولید شد

۳۰۰۰ ملکه زنبور عسل در رامهرمز تولید شد

رامهرمز- مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامهرمز گفت: سه هزار ملکه زنبور عسل از انواع «کارنیکا» و «کردوان» در این شهرستان تولید شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد مهرابی ظهر امروز دوشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: یک واحد صنعتی زنبور در رامهرمز برای نخستین بار موفق به تولید سه هزار ملکه زنبور عسل در فروردین سال جاری از انواع «کارنیکا» و «کردوان» شده و تولیدات این واحد علاوه بر نیاز این شهرستان به سایر استان‌ها و شهرستان‌های متقاضی نیز ارسال می‌شود.

وی بیان کرد: تولید ملکه که در نتیجه برگزاری دوره مهارتی ترویجی تولید ملکه و زیر نظر جهاد کشاورزی رامهرمز بوده است، باعث ایجاد مهارت تولید ملکه زنبور عسل توسط زنبورداران شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رامهرمز تصریح کرد: رامهرمز با داشتن بالغ بر ۶ هزار فروند کندوی مدرن بومی و مهاجر و تولید عسل ۴۷ تن در سال، پتانسیل بسیار بالایی برای تولید عسل و فرآورده‌های جانبی و تولید ملکه دارد.

کد مطلب 5894713

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