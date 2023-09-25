روح انقلابی در حوزه های علمیه تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد عبادی زاده صبح دوشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید حوزه علمیه استان هرمزگان که در سالن اجتماعات کانون فرهنگی و تربیتی غدیر بندرعباس برگزار شد، ضمن خوشامدگویی به طلاب و مهمانان به ویژه حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حاج ابوالقاسم دولابی، اظهار داشت: تشکر دارم از مدیر حوزه علمیه هرمزگان که با این عملکرد، سیر صعودی عمل به برنامه‌ها را نشان می‌دهد.

وی افزود: هم در بخش کیفی و کمی نیز باید متناسب با نیازها و شرایط خاص استان رشته‌های تخصصی راه اندازی شود.

گرایش‌های تخصصی حوزوی در استان راه اندازی شود

نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: باید به تقویت گرایش‌ها و رشته‌های تخصصی در مدارس علمیه که مورد نیاز استان است در سطوح بالا پیگیری و دنبال شود.

حجت‌الاسلام عبادی زاده با بیان اینکه در شرایط سختی قرار داریم و دشمن با همه توان و امکانات خود به میدان آمده است، عنوان کرد: دشمن به دنبال جنگ با باورها، ارزش‌ها، انقلاب، روحانیت است و باید از حالت انفعال خارج شده و این مسئولیت ما را دو چندان می‌کند.

عبادی زاده تأکید کرد: نقش حوزه‌های علمیه راهبری جامعه است، زیرا که در طول انقلاب و قبل از آن نیز پیشگام و پرچمدار جامعه بوده و امروز نیز نیازمند این نقش روحانیت نسبت به گذشته بیشتر شود و با برنامه دقیق و مناسب حرکت کنیم.

وی تصریح کرد: نگذاریم روح خود باوری تضعیف شود و مرجعیت فکری روحانیت به سمت و سوی دیگر کشیده نشود و اگر این امر حاصل شود باید نگران عمق باورهای مردم شد.

امام جمعه بندرعباس ادامه داد: مأموریت اصلی روحانیت اقامه دین خدا است و تمام کارهای این قشر ذیل این مأموریت انجام می‌شود و نباید از این امر غفلت کنیم.

عبادی زاده با بیان اینکه گسترش اخلاق در جامعه یکی از مامو ریت های دیگر روحانیت است، خاطرنشان کرد: گسترش معنویت بنابر رهنمودهای رهبر انقلاب در بخش فرهنگ، اخلاق و سبک زندگی و علم در تمامی بخش‌های آن را شامل می‌شود.

وی اضافه کرد: روحانیت مردم را با فقه زندگی آشنا کند و در تمام مجالس و مراسم‌ها نباید از مسائل شرعی و مورد نیاز مردم غفلت کرد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با بیان اینکه رزمندگان اسلام در دفاع مقدس مردانگی خود را به اسلام و انقلاب ثابت کردند، یادآور شد: امروز وظیفه ما روایتگری و تبیین دفاع مقدس برای نسل جدید است همانگونه که روحانیت در انتقال معارف قرآنی و احکام نیز باید به جوانان آگاهی بخشی کند.

حجت‌الاسلام عبادی زاده تأکید کرد: روح انقلابی در حوزه‌های علمیه تقویت شود و خدای ناکرده طلاب به سمت حوزه سکولار نروند که از مسائل انقلاب و سیاست به دور باشند و دشمن شناسی را نصب العین خود قرار دهند.