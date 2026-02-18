به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در دیدار مسئول مرکز ارتباطات حوزه و نظام و مسئول امور طلاب و دانش‌آموزان حوزه علمیه، با اشاره به رویکرد هدفمند حوزه‌های علمیه در استان، اظهار کرد: راه‌اندازی و تقویت مدارس علمیه در هرمزگان بر اساس شرایط منطقه‌ای، ظرفیت‌های فرهنگی و ضرورت‌های موجود انجام شده و این رویکرد باعث شده است تا حوزه‌های علمیه نقش مؤثرتری در پاسخگویی به نیازهای دینی و فرهنگی جامعه ایفا کنند.

وی با بیان اینکه توسعه متوازن مدارس علمیه در سراسر استان مورد توجه قرار گرفته است، افزود: مدارس علمیه خواهران نیز با نگاه آینده‌نگرانه در مناطق مختلف پیش‌بینی و راه‌اندازی شده‌اند و امروز می‌توان گفت بخش قابل توجهی از شهرها و مناطق استان از این ظرفیت ارزشمند برخوردار هستند که این امر نقش مهمی در تربیت نیروهای متعهد و اثرگذار در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان، با تأکید بر اهمیت ارتقای سطح کیفی فعالیت‌های حوزه‌های علمیه، تصریح کرد: تقویت زیرساخت‌های آموزشی و فراهم‌سازی زمینه‌های رشد علمی طلاب، زمینه‌ساز تربیت نیروهایی توانمند برای ایفای نقش در تبیین معارف اسلامی، پاسخگویی به شبهات و هدایت فرهنگی جامعه است.

آیت‌الله عبادی‌زاده همچنین با اشاره به اهمیت تعامل سازنده میان حوزه علمیه و سایر نهادها، عنوان کرد: ایجاد سازوکارهای منسجم برای اجرای تفاهم‌نامه‌ها و پیگیری مستمر آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چراکه تفاهم‌نامه‌ها زمانی اثربخش خواهند بود که اجرای دقیق، ارزیابی مستمر و پیگیری جدی در دستور کار قرار گیرد.

وی ایجاد مرکز تخصصی برای پیگیری مسائل، چالش‌ها و تفاهم‌نامه‌های حوزه علمیه را اقدامی ارزشمند و راهبردی دانست و خاطرنشان کرد: وجود چنین مرکزی می‌تواند موجب انسجام بیشتر فعالیت‌ها، تسریع در حل مسائل و ارتقای سطح همکاری میان حوزه علمیه و دستگاه‌های مختلف شود و در نهایت به تقویت نقش‌آفرینی حوزه در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی منجر گردد.

امام جمعه بندرعباس در پایان بر ضرورت استمرار این تعاملات و هم‌افزایی‌ها تأکید کرد و گفت: تقویت ارتباط حوزه علمیه با نهادهای مختلف، زمینه‌ساز تحقق مأموریت‌های فرهنگی و دینی و پاسخگویی مؤثر به نیازهای روز جامعه خواهد بود.

