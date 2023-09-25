ماینرهای قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریالی در نمین توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جواد تقوی بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به توقیف ۳۳ دستگاه ماینر قاچاق در شهرک صنعتی نمین اظهار کرد: پلیس نیروی انتظامی شهرستان نمین به محض دریافت گزارش موضوع را در دستور کار قرار داد.
وی ارزش این ماینرهای قاچاق را حدود ۳۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در رابطه با این موضوع یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضائی داده شد.
فرمانده انتظامی استان اردبیل پدیده قاچاق و هرگونه فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و گفت: برخورد با فرصتطلبان و سوءاستفادهکنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویتهای نیروی انتظامی است.
سردار تقوی خاطرنشان کرد: از شهروندان تقاضا داریم برای کمک به اقتصاد جامعه و جلوگیری از استفاده غیرقانونی از برق یارانه ای توسط سودجویان، در صورت اطلاع از فعالیتهای غیرقانونی در این رابطه موضوع را سریعاً از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
نظر شما