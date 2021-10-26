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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۹:۵۰

فرمانده انتظامی ساوجبلاغ خبر داد؛

کشف ۹ ماینر در چندار ساوجبلاغ

کشف ۹ ماینر در چندار ساوجبلاغ

ساوجبلاغ - فرمانده انتظامی ساوجبلاغ از کشف ۹ دستگاه استخراج ارز دیجیتال به ارزش ۲ میلیارد ریال در یک منزل مسکونی در بخش چندار این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی سلیمانی بعد از ظهر سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اعلام خبری مبنی بر اینکه فردی در یکی از محله‌های بخش چندار در منزلش اقدام به استفاده غیر قانونی از برق یارانه‌ای و نصب دستگاه استخراج ارز دیجیتال کرده، بلافاصله موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ چندار قرار گرفت.

وی گفت: مأموران پس از بررسی موضوع و انجام تحقیقات میدانی محل مورد نظر را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی به آن محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ تصریح کرد: در بازرسی از آن محل ۹ دستگاه ماینر که به صورت غیرقانونی با استفاده از برق شهری مورد استفاده قرار می‌گرفت کشف شد.

وی با بیان به اینکه برابر اعلام نظر کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده ۲ میلیارد ریال اعلام شد، افزود: در این رابطه یک متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت.

سلیمانی از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5336798

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