برترین آموزشگاههای آزاد هنری معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر ارشاد در این مراسم بنای این جشنواره را از سال گذشته دانست و گفت: "امیدواریم از سال‌های آینده این جشنواره پربارتر باشد تا بخش غیردولتی پر و بال بیشتری بگیرد و همین سبب رونق کالبد فعالیت‌های فرهنگی در کشور شود."

محمدحسین صفار هرندی افزود: "می توان امیدوار بود که آینده آنچه در آموزشگاههای آزاد هنری می گذرد رو به جلو باشد، چرا که فضای حاکم بر کشور در سال‌های اخیر فضای کوشش و پیشرفت‌خواهی است و زمینه‌چینی برای دسترسی آحاد مردم به مراکز و تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز فرهنگی و هنری رشدی شتابان داشته است."

وزیر ارشاد با اشاره به تاسیس مجتمع‌های فرهنگی هنری و کتابخانه‌ها گفت: "با توجه به عنایتی که به بودجه سال آینده بخش فرهنگ و هنر صورت گرفته، در این بخش رشد خواهیم داشت و چنین مراکزی را در شهرهای فاقد این امکانات تاسیس می‌کنیم. گرچه توقعات و انتظارات ما در بخش فرهنگ بیش از اینهاست."

سرپرست دفتر توسعه فعالیت‌های فرهنگی هنری وزارت ارشاد نیز در ادامه مراسم گفت: "بنای جشنواره دوم را بر تجلیل از اندیشه‌های مولوی و سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی قرار دادیم. معرفی آموزشگاههای برتر نیز بر اساس شناسایی آثار فاخر دانشجویان و تشویق آموزشگاهها در ترویج مفاهیم اسلامی در هنرهای موسیقی و تجسمی صورت گرفت."

مهران شیراوند در ادامه گفت: "در این بخش 10 آموزشگاه تجسمی و 16 آموزشگاه موسیقی و دو آموزشگاه خوشنویسی آثار خود را در نگارخانه‌های فرهنگسرای نیاوران از 26 تا 29 آبان به نمایش گذاشتند."

در ادامه این مراسم در بخش‌های مختلف از آموزشگاههای برتر تقدیر شد. در بخش آموزشگاههای برتر موسیقی به دلیل جدیت و اهتمام در تدوین برنامه و منابع آموزشی و تلاش برای تشکیل ارکسترهای هنرجویی، لوح زرین، تندیس بلورین و هفت سکه طلا به آموزشگاه آزاد موسیقی ترانه از تهران به مدیریت ابوالفضل سرآبادانی و به دلیل موفقیت در تربیت هنرجویان خردسال و نوجوان لوح زرین، تندیس بلورین و هفت سکه به آموزشگاه آزاد موسیقی پارس از تهران با مدیریت ناصر نظر اهدا شد.

در بخش تجسمی نیز به دلیل تلاش در اشاعه و ترویج هنرهای سنتی تندیس بلورین و لوح زرین و هفت سکه به آموزشگاه آزاد تجسمی بهار از کرج با مدیریت مهدی خداپناه رسید. همچنین آموزشگاه آزاد ماه مهر از تهران با مدیریت الهه جواهری نیز به دلیل فضای آموزشی مناسب و گستردگی فعالیت‌های آموزشی فوق برنامه تندیس بلورین، لوح زرین و هفت سکه هدیه گرفت.

در بخش موضوعی جشنواره لوح تقدیر و یک سکه بهار آزادی برای اجرای تصنیف مولانا به گروه موسیقی سنتی آموزشگاه آزاد موسیقی ماهور از سنندج به مدیریت عبدالجبار شیخ احمدی، به گروه موسیقی مقامی آموزشگاه آزاد اوغلان بخشی از گنبد با مدیریت عبدالغفار گلدی‌نژاد به دلیل اجرای موسیقی مقامی با موضوع اتحاد ملی و انسجام اسلامی و به گروه موسیقی سازهای کوبه‌ای آموزشگاه آزاد موسیقی سعدی با مدیریت شهرام ناظری تعلق گرفت.

در بخش تقدیر از آموزشگاه داران پیشکسوت لوح تقدیر، تندیس جشنواره و یک سکه بهار آزادی به هوشنگ ظریف مدیر آموزشگاه آزاد موسیقی ظریف، کامبیز روشن روان مدیر آموزشگاه آزاد موسیقی سرایش و سودابه سالم مدیر آموزشگاه آزاد ودا تعلق گرفت.

در بخش آموزشگاههای هنرهای تجسمی نیز طاها بهبهانی مدیر آموزشگاه طاها، جامیون بانگیز مدیر آموزشگاه بانگیز و رضا بخشی مدیر آموزشگاه سروش، جمال الدین خرمی‌نژاد مدیر آموزشگاه خرمی‌نژاد و قباد شیوا مدیر آموزشگاه آزاد تجسمی شیوا به عنوان پیشکسوتان آموزشگاه دار تجسمی معرفی و تقدیر شدند.

17 آموزشگاه موسیقی شامل هنرکده نوا به مدیریت خلیل ملکی، بسته‌نگار با مدیریت علی رفیعیان، گل‌های هنر با مدیریت محمدعلی لقاء، سارنگ با مدیریت محسن سبحانی، تماشاگه راز با مدیریت رضا شفیعیان، هنر و اندیشه با مدیریت امیدعلی سیاره، پرنیان با مدیریت علی‌اصغر بهرامی، هنرآفرین با مدیریت علی‌اکبر کردبچه، آبنوس با مدیریت محمدرضا ممتحن، روشن به مدیریت چنگیز مهدی‌پور، باغ نغمه‌ها به مدیریت ملیحه سعیدی، درویش خان با مدیریت رضا آزاده‌فر، پایور با مدیریت مسعود رضایی‌نژاد و آوای مهربانی با مدیریت عاصمه فندرسکی لوح تقدیر، تندیس بلورین و یک سکه بهار آزادی گرفتند.

در بخش تجسمی نیز آموزشگاههای آزاد مقبلی با مدیریت ابراهیم حسین‌زاده مقبلی، سرزمین باران با مدیریت فاطمه توکلی‌نیا، آریا با مدیریت آریا شکوهی اقبال، افسانه با مدیریت عیسی جنگانی نفر، بامداد با مدیریت رضا تهرانی، نیمرخ با مدیریت مینا قریب، نقش با مدیریت فاطمه مبارکی و آذرنور با مدیریت آذر انوارحسینی لوح تقدیر، تندیس بلورین و یک سکه بهار آزادی را کسب کردند.

در بخش خوشنویسی نیز لوح تقدیر، تندیس بلورین و یک سکه بهار آزادی به آموزشگاههای آزاد خوشنویسی مرزی از تهران به مدیریت محمدعلی مرزی و آموزشگاه سلک از شیراز به مدیریت علیرضا تل جنگانی تعلق گرفت.