وحید امیری قطعا به بازی با الدحیل نمی رسد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی تن به شکست دو بر صفر مقابل النصر عربستان داد که میلاد سرلک اخراج و وحید امیری و مهدی ترابی مصدوم شدند.

آسیب دیدگی وحید امیری از ناحیه همسترینگ به گونه‌ای است که این بازیکن حداقل باید یک ماه دور از میادین باشد. با این حال علیرضا بیرانوند دروازه بان پرسپولیس عنوان کرد: «با جنگندگی‌ای که از وحید امیری دیدم و می‌بینم، او مقابل الدحیل بازی می‌کند. من می‌گویم بازی می‌کند. همانطور که آقای بیرانوند پنج هفته مصدوم بود و بعد از شش روز بازی کرد، وحید امیری اگر قرار است دو ماه دور باشد، هشت روزه بازی می‌کند».

ادعای دروازه بان پرسپولیس در حالی مطرح شده است که امیری روز گذشته نیز مورد ارزیابی کادر پزشکی قرار گرفته است و قطعاً نمی‌تواند پرسپولیس را برای بازی هفته دوم مقابل الدحیل قطر آماده کند. از این رو یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس دنبال جایگزین برای امیری است تا بتواند در خط میانی پرسپولیس بازی کند.

ترابی وضعیت بهتری دارد و می‌تواند تیمش را برای تقابل با نماینده قطر همراهی کند.

شایان ذکر است دیدار تیم‌های پرسپولیس و الدحیل قطر دهم مهرماه در شهر دوحه برگزار می‌شود.