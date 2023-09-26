نخستین حضور یک وزیر صهیونیست در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، رسانه‌های عبری اعلام کردند که «حاییم کاتس» وزیر گردشگری رژیم صهیونیستی امروز سه‌شنبه در رأس هیئتی وارد ریاض می‌شود.

دفتر وزیر گردشگری رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای در این رابطه اعلام کرد: حاییم کاتس وزیر گردشگری به همراه هیئت اعزامی، امروز برای شرکت در کنفرانس سازمان گردشگری سازمان ملل متحد، اسرائیل را به مقصد ریاض ترک کرد.

بر اساس این بیانیه دیدار وزیر گردشگری رژیم صهیونیستی از عربستان ۲ روز به طول خواهد انجامید و کاتس طی این ۲ روز در چندین فعالیت و نشست کاری شرکت نموده و با وزرای گردشگری کشورهای مختلف دیدار خواهد کرد.

کاتس نخستین وزیر رژیم صهیونیستی است که در رأس یک هیئت صهیونیستی به صورت علنی و آشکارا به عربستان سعودی سفر می‌کند.

از سوی دیگر فلسطین الیوم گزارش داد که در ادامه اقداماتی که هم‌سو با عادی‌سازی روابط میان عربستان و رژیم صهیونیستی هستند، هفته آینده «شلومو کرعی» وزیر ارتباطات رژیم صهیونیستی و «دیوید بیتان» عضو کنست این رژیم برای امضای قراردادهایی در زمینه ارتباطات به عربستان سعودی سفر خواهند کرد.

حضور وزیر گردشگری رژیم صهیونیستی در عربستان در حالی صورت می‌گیرد که نایف السدیری، سفیر غیرمقیم جدید عربستان در فلسطین نیز در رأس هیئت اعزامی عربستان سعودی ظهر امروز سه‌شنبه از طریق پل ملک حسین وارد کرانه باختری شد. سفیر عربستان پس از تقدیم استوارنامه خود، با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار و گفتگو کرد.

این دیدار نیز نخستین دیدار یک هیئت سعودی از فلسطین پس از امضای توافقنامه اسلو میان رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان در سال ۱۹۹۳ است که بر اساس آن ایجاد تشکیلات خودگردان از سوی رژیم صهیونیستی مورد پذیرش قرار گرفت. این سفر در حالی انجام می‌گیرد که تلاش‌های گسترده‌ای برای عادی‌سازی روابط میان عربستان و رژیم صهیونیستی در جریان است؛ موضوعی که نگرانی فلسطینیان را در پی داشته است.