به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل حسینی مازندرانی امروز سه‌شنبه در همایش روحانیت و دفاع مقدس با حضور روحانیون نیروهای مسلح استان لرستان، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار داشت: هفته دفاع مقدس، فرصت ارزشمندی است که از عظمت و شایستگی وصف‌ناپذیر ملت مؤمن، فهیم و بصیر ایران به‌ویژه خانواده معظم شهدا که نقش‌برجسته‌ای در رقم‌خوردن آن حماسه ملی دارند تجلیل و قدردانی شود.

نقش مهم روحانیت در دوران دفاع مقدس

وی افزود: هشت سال دفاع مقدس، هشت سال پرخاطره و سرشار از فراز و نشیب برای ملت مسلمان ایران بود، دفاع به ما آموخت که از خودباختگی تا خود یافتگی راهی به نورانیت ایثار و معنویت ایمان به خداست و هر کسی که این راه را پیمود، به گران‌بهاترین گنجینه آفرینش که همانا ایمان به خدای لایزال وامید بستن به عنایات اوست، دست‌یافت و دفاع مقدس هشت‌ساله، ایران‌زمین را به میهن اسلامی بدل کرد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود نقش روحانیت را در دوران دفاع مقدس بسیار تأثیرگذار عنوان کرد و اظهار داشت: خوشبختانه روحانیت همچون دیگر اقشار مختلف مردم در دوران هشت سال دفاع مقدس حضور پررنگی در جبهه‌های حق علیه باطل داشت و تاریخ دوران دفاع مقدس شاهد رشادت‌های فرزندان حوزه علمیه بوده است.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی، تصریح کرد: به گواه تاریخ امروز آمار نشان می‌دهد که روحانیت در دوران هشت سال دفاع مقدس با عمل به فرامین حضرت امام خمینی (ره) بیشترین شهید را نسبت به جمعیت خود به انقلاب اسلامی تقدیم کرده است و امروز نیز همچون دوران دفاع مقدس با پیروی از رهبر معظم انقلاب در عرصه‌های فرهنگی حضور پرشور و فعالی دارد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به بخشی از نقش روحانیت در حرکت‌های انقلابی اشاره و گفت: روحانیون به‌عنوان پرچم‌داران حرکت‌های انقلابی، بیشترین نقش را در حضور مردم در صحنه‌های مبارزه ایفا می‌کردند و تشویق و ترغیب مردم به حضور در میدان‌های نبرد و ایجاد روحیه استقامت و مقاومت در دشواری‌های ناشی از جنگ و دادن امید و اطمینان به تحقق وعده‌های الهی، از جمله نقش‌های روحانیت در حماسه دفاع مقدس است، و این نقشی بود که روحانیت به فرمان امام راحل آن را عهده‌دار بود.

دورکردن مردم از صحنه‌های انقلاب از اهداف شوم استکبار است

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان، افزود: بی‌تردید، روحانیون و اندیشمندان حوزه، همواره در دفاع مقدس و دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نقشی فعّال داشته‌اند، در این میان، مراجع بزرگوار تقلید، از همه پیش‌گام‌تر و جدی‌تر بوده‌اند، آن بزرگواران، با تشویق و راهنمایی‌های خردمندانه خویش به رزمندگان اسلام یاری رساندند و آنان را در پاسداری از ارزش‌های انقلاب و دفاع مقدس ترغیب و دلگرم کردند.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی در ادامه سخنان خود، تقید رزمندگان به احکام شرعی را از ویژگی دوران دفاع مقدس خواند و گفت: یکی از ویژگی‌های دوران دفاع مقدس، پایبندی رزمندگان اسلام به احکام شرعی به شمار می‌رفت، دفاع مقدس، نمونه آشکار تقیّد به شریعت بود، این التزام، شاید در طول اعصار، کم‌نظیر باشد، تقیّد به ادای واجبات و ترک محرمات و حتی انجام مستحبات و پرهیز از مکروهات، نمای غالب رزمندگان کشورمان بود و سرّ پایداری و استواری در نبرد، جز حفظ این روحیه نبوده است و حوزه و روحانیت، در مصونیت بخشیدن به جبهه نظامی و ایجاد پایبندی به شریعت نقش مؤثر و اساسی داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله مهم انتخابات سال جاری اشاره کرد و بیان داشت: تأکیدات مکرّر بنیان‌گذار نهضت، حضرت امام خمینی (ره) در زمان حیات خویش و نیز مقام معظم رهبری نسبت به لزوم حضور مردم در انتخابات و اثرات آن در پیشبرد نهضت، در پیش، هنگام و پس از برگزاری هر انتخابات، بیانگر اهتمام جدّی امامین انقلاب به این نقش و تکیه نظام اسلامی به مردم در همیشه دوران بوده است.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی لرستان، افزود: از آغاز انقلاب اسلامی تا کنون یکی از اهداف شوم استکبار جهانی دورکردن مردم از صحنه‌های انقلاب بوده و به انواع ترفندها متوسل شده‌اند؛ ولی به لطف خدا، ملت شریف و سرافراز ایران با حضور عظیم خود در صحنه‌های گوناگون انقلاب این حقیقت را به اثبات رسانیده‌اند که از وحدت و انسجام آنان چیزی کم نشده و استکبار و مزدوران آنان تا ابد حسرت گسستن اتحاد و یکپارچگی ملت ما را به گور خواهند برد.