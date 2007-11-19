بیماران ایدزی ایران از حقوق خود بهره مند نیستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، بابک صلحجو عصر امروز در همایش پیشگیری از بیماری ایدز در جمع کارشناسان و مربیان هلال احمر مدارس ناحیه سه شهرستان کرج اظهار داشت: بیماری ایدز تنها با اطلاع رسانی شفاف، صریح و دقیق قابل کنترل است و عدم آگاهی بخشی دقیق به جامعه و جوانان، سکوت و باور نادرست در این باره می تواند اثرات مخرب فراوانی را به دنبال داشته باشد.

وی افزود: عدم پذیرش این بیماری در جامعه موجب شده است افراد مبتلا رفتارهای مخفیانه از خود بروز دهند و به این واسطه موجبات رشد و انتقال این بیماری در جامعه فراهم می شود و در این زمینه باید فرهنگسازی لازم انجام شود تا این افراد نیز با آرامش به اقدامات درمانی بپردازند و از بروز ابتلا به این بیماری در موارد مهم خودداری نکنند.

این مسئول با اشاره به آمار 40 میلیونی آلوده شدگان به ایدز در جهان خاطرنشان کرد: 37 میلیون نفر از این افراد، بالغین و 18 میلیون نفر از این افراد زنان هستند همچنین 25 میلیون نفر نیز به خاطر درگیری با این ویروس جان خود را از دست داده اند.

صلحجو عنوان کرد: بر اساس آمار رسمی اعلام شده در ایران 70 هزار فرد آلوده به ویروس ایدز شناسایی شده اند و 15 هزار نفر نیز مبتلا به این بیماری هستند و با توجه به عدم وجود درمان قطعی برای این بیماری در جهان، آموزش مهمترین راه پیشگیری محسوب می شود.

وی علل درگیری زیاد زنان به این بیماری را پایین تر بودن سطح آموزش در بین زنان، قاچاق دختران، پایین تر بودن سن بلوغ در دختران و بروز خشونتهای جنسی علیه زنان و نیازمندی بیشتر به تزریق خون درزنان به دلیل زایمان و عادت ماهیانه دانست.

این مسئول همچنین دلیل گرفتاری جوانان به این مسئله را مهاجرت و دور بودن از خانواده، افزایش سن ازدواج و ارائه فیلمها و تصاویر غیر اخلاقی در سایتها و رسانه های جهان عنوان کرد و یادآور شد: در حال حاضر نسبت میزان انتشار ویروس HIV از طریق روابط جنسی به میزان انتشار از طریق سرنگ و خون آلوده افزایش یافته است و این مهم نشان می دهد که باید از طریق ایجاد گرایش دینی در افراد نسبت به کاهش انتقال آن تلاش کرد.

مسئول مرکز مشاوره بیماریهای رفتاری هلال احمر کرج بیان کرد: علائم اصلی این بیماری، تب و اسهال طولانی مدت و کاهش وزن است و ضایعات دهانی، سرفه مداوم و تورم غدد لنفاوی نیز از علائم فرعی این بیماری است و می تواند تا 12 سال بدون علامت باقی بماند.

وی با تاکید بر برداشته شدن بدنامی و تبعیض از چهره بیماران گفت: هر رفتاری که باعث انجام رفتار پرخطر در این بیماران شود باعث خارج شدن این بیماری از کنترل شده و رش آن در جامعه می شود.

در حال حاضر هزینه درمان مبتلایان به ایدز سالانه 20 هزار دلار است.