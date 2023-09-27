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۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۹

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

هانیه رستمیان پس از ناکامی در کسب مدال: از عملکردم راضی هستم 

هانیه رستمیان پس از ناکامی در کسب مدال: از عملکردم راضی هستم 

ملی پوش تیراندازی ایران که فینال تپانچه ٢٥ متر بانوان را بدون کسب مدال به پایان رساند، تاکید دارد که از عملکردش راضی است.

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، هانیه رستمیان پس از پایان کارش در رقابت های تپانچه ٢٥ متر که بدون کسب مدال بود، گفت: خدا را شکر در این رقابت ها عملکرد خوبی داشتم، مرحله مقدماتی را با رکورد خوبی به پایان رساندم و فینالیست شدم.

وی ادامه داد: در مرحله فینال هم رقابت سختی داشتم، حریفان اصلی من در جهان همه آسیایی هستند که در این فینال حضور داشتند. در مسابقات قبلی تجربه فینالیست شدن با آنها را داشتم.

این ملی پوش تیراندازی با یادآوری اینکه با کسب عنوان ششم به کار خود پایان داد، گفت: از عملکرد خودم راضی هستم، البته می توانست با مدال همراه باشد اما تیراندازی شرایط خود را دارد.

رستمیان که سال گذشته از حضور در رقابت های مصر صاحب سهمیه المپیک شد، خاطرنشان کرد: بعد از کسب سهمیه تا به امروز در تمام مسابقات فینالیست شدم، عملکرد خوبی در مجموع داشته ام اما شرایط تیراندازی ویژه است، هیچ چیز قابل پیش بینی نیست و چه بسا نفر اول رنکینگ فینالیست نشود.

وی تاکید کرد: این سختی تیراندازی را نشان می دهد، به خصوص در فینال رقابت به قدری نزدیک است که با دهم امتیاز حذف می شویم.

این ملی پوش تیراندازی با اشاره به اینکه فینال با حضور هشت تیرانداز برگزار می شود، تاکید کرد: همین حضور در مرحله فینال ارزش مدال را دارد، از عملکرد خودم راضی هستم و تجربه ای هم که به دست آوردم، برایم خوب است.

رستمیان در مورد برنامه های پیش روی خود گفت: هنوز رقابت هایم در بازی های آسیایی تمام نشده است، یک ماه بعد از این بازی ها باید در رقابت های قهرمانی آسیا که انتخابی المپیک هم است، شرکت کنم. بعد از آن هم در فینال فینالیست ها شرکت می کنم که هر سال با حضور ١٢ بازیکن برگزار می شود و من بر اساس رنکینگم در آن حضور دارم.

کد مطلب 5896632
زینب حاجی حسینی

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