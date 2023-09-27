به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه بهمن سبز، بعد از ۲ سال فیلم سینمایی «گیج‌گاه» ساخته عادل تبریزی از ۱۲ مهر در سینماهای سراسر کشور اکران می‌شود. ارسلان امیری و عادل تبریزی نویسندگی این اثر سینمایی را به عهده دارند و حنیف سروری و میرولی‌اله مدنی تهیه‌کنندگان این فیلم هستند.

در خلاصه داستان «گیج‌گاه» آمده است: «آشنایی زنی به نام مهتاب و مردی به نام حسن خشنود، شبیه قصه‌هاست، شبیه زندگی، شبیه سینما، شبیه روزگاری که خوش می‌گذشت … .»

«گیج‌گاه» در سی و نهمین جشنواره بین المللی فیلم فجر رونمایی شد و در ۲ بخش بهترین کارگردانی فیلم اول و بهترین تدوین فیلم نامزد دریافت جایزه شد.

این فیلم سینمایی در عرصه جهانی موفق به دریافت جایزه از چهلمین دوره فیلم‌های ورزشی میلان ایتالیا، جایزه بهترین فیلمنامه از شانزدهمین دوره چبکساری روسیه شده و به صورت رسمی برای حضور چهل‌ و سومین دوره فیلم‌های ورزشی پالرمو ایتالیا، بیستمین جشنواره فرشته تابناک در روسیه، نهمین جشنواره شیملا هندوستان و نهمین جشنواره سینه لا ویستا آرژانتین انتخاب شده است.

حامد بهداد، باران کوثری، سروش صحت، بهرنگ علوی، امیرحسین رستمی، نادر سلیمانی، بیژن بنفشه خواه، سیاوش چراغی‌پور، محمد الهی، مریم همتیان، ایمان اسماعیل پور، علی باغفر، حامد شیخی، داود ونداده، وحید رحمتی با حضور فرهاد آییش با معرفی علی راد و با هنرمندی جمشید هاشم پور (آریا) و خاطره سازانی همچون رضا صفایی‌پور و حسن رضایی در این فیلم بازی کرده‌اند.

این فیلم با سرمایه‌گذاری شخصی محمد حسینخانی و حنیف سروری و همچنین مشارکت بنیاد سینمایی فارابی ساخته و تولید شده است. «گیج‌گاه» توسط موسسه فرهنگی تبلیغاتی «بهمن‌سبز» و به سرگروهی سینما آزادی اکران می‌شود.