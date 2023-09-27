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۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۴۲

لوشامپیونه فرانسه؛

«جنارو گتوزو» در یک قدمی سرمربیگری تیم فوتبال المپیک مارسی

«جنارو گتوزو» در یک قدمی سرمربیگری تیم فوتبال المپیک مارسی

سرمربی سابق تیم فوتبال والنسیا در دیدار روز چهارشنبه برابر موناکو روی نیکمت مارسی خواهد نشست.

به گزارش خبرگزاری مهر، «جنارو گتوزو» در یک قدمی نیمکت تیم فوتبال المپیک مارسی قرار گرفته است و احتمالاً در دیدار روز چهارشنبه مقابل موناکو هدایت این تیم را برعهده خواهد داشت. او که به نظر می‌رسید با تیم فوتبال لیون به توافق رسیده است در آخرین لحظات تصمیمش را تغییر داد و هدایت المپیک مارسی را به عهده خواهد گرفت.

گتوزو ۴۵ ساله در دوران بازیگری خود در ۴۶۸ بازی برای آث میلان به میدان رفت و موفق شد دو قهرمانی لیگ ایتالیا و دو قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را کسب کند. این بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایتالیا اما در عرصه مربیگری نتوانسته است موفقیت چندانی کسب کند و نتایجی که در تیم‌های سیون، پالرمو، کرت، والنسیا، پیزا، آث میلان، و ناپل کسب کرد ضعیف بود.

به نظر می‌رسد او با مارسی به توافق نهایی دست پیدا کرده و قراردادی یک ساله با این تیم امضا خواهد کرد. لوئیجی ریچیو (دستیار مربی)، روبرتو پرونه (مربی دروازه‌بانان)، مارکو سنگرمانی (تحلیلگر)، برونو دومینیچی و دینو تندرینی (مربی بدنساز) به عنوان دستیار با او وارد شهر مارسی خواهند شد.

کد مطلب 5896783

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