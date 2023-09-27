۸ هزار و ۵۰۰ بسته تحصیلی بین دانش آموزان نیازمند ایلام توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه همزمان با آیین نواخته شدن زنگ عاطفهها که با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار ایلام و دیگر مدیران استان برگزار شد تعداد ۸ هزار و ۵۰۰ بسته تحصیلی و نوشت افزار در بین همه دانش آموزان مورد حمایت کمیته امداد استان توزیع شد.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام در این آیین گفت: کمک به هم نوعان و نیازمندان و گره گشایی از کار آنان از جلوههای زیبای اسلامی در بین ما مردم ایران است.
حجت الاسلام الله نور کریمی تبار بیان کرد: اینکه آنهایی که دارای توان مالی و اقتصادی هستند از داشتههای خود در اختیار دیگران قرار دهند هم انفاق و نیکوکاری و هم نوعی از ایثار است.
وی همچنین گفت: افراد خیر و نوع دوست دارای تمکن مالی، با کمک به افراد بی بضاعت در واقع این خانوادهها را در مال و دارایی خویش شریک میکنند و از کمیته امداد استان و خیرین ارجمندی که در آستانه سال تحصیلی سبب این امر خیر شدند و در تهیه این تعداد نوشت افزار مشارکت داشتند تقدیر میکنیم.
استاندار ایلام نیز در این آیین با اشاره به جمع آوری ۳ میلیارد تومان کمک نقدی از زائران اربعین در مرز مهران توسط کمیته امداد گفت: اربعین علاوه بر عایدات معنوی دارای عایدات مالی و اقتصادی برای مردم استان بوده که این میزان کمک یکی از عایدات آن است که با هم افزایی کمیته امداد و خیرین صرف تهیه ئ ۸۵۰۰ بسته نوشت افزار برای نیازمندان شده است.
حسن بهرام نیا افزود: این جشن عاطفهها و توزیع ۸۵۰۰ بسته نوشت افزار، در واقع یادگاری از امام راحل بوده همانطوری که کمیته امداد یادگار امام راحل «ره» است.
وی با عنوان اینکه کمیته امداد همواره نقش مهمی در محرومیت زدایی از کشورمان داشته گفت: امروز نیز برکات گوناگون این نهاد مقدس در سراسر کشور مشهود بوده و خدمات این نهاد توانسته بخش مهمی از نیازمندیهای قشر محروم و مددجو را برطرف کند.
مدیرکل کمیته امداد استان نیز در این آیین با اشاره به نواخته شدن زنگ عاطفهها در بیش از ۹۰۰ مدرسه در استان گفت: هدف از برگزاری جشن عاطفهها علاوه بر ترویج فرهنگ انفاق و نیکوکاری تأمین نیازهای ضروری دانش آموزان مددجو خصوصاً نوشت افزار و پوشاک است.
رضا طاهری با اشاره به تهیه و توزیع ۸۵۰۰ بسته تحصیلی و نوشت افزار برای همه دانش آموزان مددجوی کمیته امداد گفت: حدود ۹ میلیارد تومان صرف تهیه این اقلام شده که ۳ میلیارد تومان آن کمک زائران اربعین در مرز مهران بوده و مابقی آن نیز سایر کمکهای خیرین و هم افزایی کمیته امداد مرکز بوده است.
طاهری تصریح کرد: این بستههای آموزشی و نوشت افزار ظرف ۴۸ ساعت آینده در بین همه دانش اموزان مددجوی کمیته امداد در سراسر استان توزیع میشوند.
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