توزیع ۱۸۰۰ بسته تحصیلی بین دانش آموزان نیازمند بابل

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن کازرانی رئیس هیئت امنای کمیته امداد عصر دوشنبه در رزمایش اهدای ۱۸۰۰ بسته تحصیلی به دانشآموزان نیازمند در شهرستان بابل با اشاره به نقش خیرین در رفع نیازهای افراد مستضعف گفت: خیرانی که با ایثار و از مال خود برای کمک به نیازمندان میگذرند، بهطور واقعی در مسیر انسانیت و ایمان قدم میگذارند.
وی افزود: انفاق نه تنها یکی از نشانههای ایمان است، بلکه باعث ایجاد امید و اعتماد در دلهای کسانی میشود که ممکن است بهدلیل مشکلات مالی از تحصیل باز بمانند.
وی با تاکید بر اهمیت تأمین مایحتاج تحصیلی برای دانشآموزان افزود: این اقدام خیرخواهانه باعث میشود که دانشآموزان بتوانند بدون نگرانی از مشکلات مالی، مسیر علمآموزی خود را ادامه دهند و در آیندهای نزدیک، تأثیر مثبت این حمایتها را در جامعه مشاهده کنیم.
رئیس هیئت امنای کمیته امداد در ادامه با اشاره به حدیثی از پیامبر اسلام (ص) که در آن از سه ویژگی اصلی ایمان نام برده شده، تصریح کرد: یکی از این ویژگیها، گشادهدستی در بخشش است که باید همگان از آن پیروی کنند و ما باید همواره در خدمت به نیازمندان و کسانی که در شرایط سخت قرار دارند، پیشقدم باشیم.
در پایان مراسم، از برخی از خیرین برجستهای که در تأمین این بستههای تحصیلی نقش داشتهاند، با اهدا لوح سپاس تقدیر به عمل آمد.
